Началась текстовая трансляция встречи «без галстуков» губернатора Михаила Ведерникова с редакторами псковских СМИ

19.05. Встреча завершилась. Журналисты уже начали ждать следующую возможность задать первому лицу самые важные для читателей вопросы и первыми услышать значимые новости.

19.03. Первые региональные медали «Родительская слава» будут вручены до нового года.

19.02. «Фантастическое звучание!» - Михаил Ведерников о впечатлении от исполнения недавно принятого гимна Псковской области. Он побывал на репетиции симфонического оркестра и хора. Как оказалось, губернатор лично корректировал текст гимна.

19.00. Михаил Ведерников возглавит жюри конкурса #ВсеВПсков для школьников со всей России, посетивших этой осенью Псковскую область по нацпроекту «Культура». Голосование в номинации «Селфи» уже идёт на сайте «Псковской правды». Жюри оценит рисунки и блогерские записи юных туристов.

18.58. Прорабатывается размещение полигона для мусора на землях Минобороны. Взамен область заберёт на баланс несколько непрофильных объектов оборонного ведомства.

18.49. Михаил Ведерников: «Нет задачи сохранить «Псковпассажиравтотранс». Есть задача обеспечить жителям Пскова качественные и безопасные перевозки по доступной цене. Если с предприятием что-то случится, нашей задачей также будет переобучение сотрудников и помощь в трудоустройстве».

18.40. Михаил Ведерников: «Можем провести экскурсию на Чудском озере, если плохо знаком с историей коллега из Эстонии, поднимающий вопрос о Печорах. Это исконно русские территории».

18.35. Со следующего года самолеты в Москву из Пскова с большой долей вероятности будут летать ежедневно.

18.27. Губернатор напомнил, что четвёртый класс опасности завода «Титан-Полимер» по закону не нуждается в общественных слушаниях, и вместе с тем считает, что можно было более широко провести общественное обсуждение. В целом в Пскове 70 предприятий от первого до четвёртого класса опасности. Михаил Ведерников выразил недоумение по поводу ажиотажа вокруг «Титана»: «Важно, чтобы вы понимали, что это передёргивание».

18.13. Два десятка автобусов в Пскове в следующем году планируют перевести на газ.

18.12. Появился инвестор, предварительно готовый взять на себя реконструкцию Зелёного театра.

18.11. 445 миллионов рублей получит Псковская область за хорошую работу по нацпроектам и высокие показатели деятельности руководства. Михаил Ведерников призвал жителей региона подсказать, куда можно направить деньги.

18.07. СРАЗУ СЕНСАЦИЯ! Социальная карта многодетной семьи появится в Псковской области. С неё можно будет использовать 20 тысяч ежегодно из 100 тысяч регионального материнского капитала.