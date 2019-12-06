Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        

Общество

Началась текстовая трансляция встречи «без галстуков» губернатора Михаила Ведерникова с редакторами псковских СМИ

«Псковская правда» передает самые интересные новости и яркие высказывания (ЗАВЕРШЕНО)

Текст:
Редакция
6 декабря 2019 года, 18:10
Фото: Андрей Степанов

«Псковская правда» ведёт текстовую трансляцию со встречи «без галстуков» главы региона Михаила Ведерникова с редакторами средств массовой информации.

19.05. Встреча завершилась. Журналисты уже начали ждать следующую возможность задать первому лицу самые важные для читателей вопросы и первыми услышать значимые новости.

19.03. Первые региональные медали «Родительская слава» будут вручены до нового года.

19.02. «Фантастическое звучание!» - Михаил Ведерников о впечатлении от исполнения недавно принятого гимна Псковской области. Он побывал на репетиции симфонического оркестра и хора. Как оказалось, губернатор лично корректировал текст гимна.

19.00. Михаил Ведерников возглавит жюри конкурса #ВсеВПсков для школьников со всей России, посетивших этой осенью Псковскую область по нацпроекту «Культура». Голосование в номинации «Селфи» уже идёт на сайте «Псковской правды». Жюри оценит рисунки и блогерские записи юных туристов.

18.58. Прорабатывается размещение полигона для мусора на землях Минобороны. Взамен область заберёт на баланс несколько непрофильных объектов оборонного ведомства.

18.49. Михаил Ведерников: «Нет задачи сохранить «Псковпассажиравтотранс». Есть задача обеспечить жителям Пскова качественные и безопасные перевозки по доступной цене. Если с предприятием что-то случится, нашей задачей также будет переобучение сотрудников и помощь в трудоустройстве».

18.40. Михаил Ведерников: «Можем провести экскурсию на Чудском озере, если плохо знаком с историей коллега из Эстонии, поднимающий вопрос о Печорах. Это исконно русские территории».

18.35. Со следующего года самолеты в Москву из Пскова с большой долей вероятности будут летать ежедневно.

18.27. Губернатор напомнил, что четвёртый класс опасности завода «Титан-Полимер» по закону не нуждается в общественных слушаниях, и вместе с тем считает, что можно было более широко провести общественное обсуждение. В целом в Пскове 70 предприятий от первого до четвёртого класса опасности. Михаил Ведерников выразил недоумение по поводу ажиотажа вокруг «Титана»: «Важно, чтобы вы понимали, что это передёргивание».

18.13. Два десятка автобусов в Пскове в следующем году планируют перевести на газ.

18.12. Появился инвестор, предварительно готовый взять на себя реконструкцию Зелёного театра.

18.11. 445 миллионов рублей получит Псковская область за хорошую работу по нацпроектам и высокие показатели деятельности руководства. Михаил Ведерников призвал жителей региона подсказать, куда можно направить деньги.

18.07. СРАЗУ СЕНСАЦИЯ! Социальная карта многодетной семьи появится в Псковской области. С неё можно будет использовать 20 тысяч ежегодно из 100 тысяч регионального материнского капитала.

СПРАВКА

6 декабря в ПсковГУ проходит второй медиафорум, который объединил ведущих экспертов страны и практиков в области медиа, руководителей федеральных, региональных и муниципальных СМИ, журналистов, специалистов по связям с общественностью, представителей органов власти, делового сообщества.

Участниками форума стали более 300 человек – из Псковской, Новгородской, Ленинградской областей, Москвы и Санкт-Петербурга.

Напомним, первый Псковский медиафорум прошел в Пскове год назад. Идея проведения мероприятия принадлежит губернатору Псковской области Михаилу Ведерникову.

  Подпишись на нас в соцсетях

СЮЖЕТЫ

Псковский медиафорум
В пятницу, 6 декабря, в областном центре пройдёт второй Псковский международный Медиафорум.
Евгений Зубарев рассказал участникам Псковского медиафорума про информационные атаки Запада
Началась текстовая трансляция встречи «без галстуков» губернатора Михаила Ведерникова с редакторами псковских СМИ
«Псковская правда» передает самые интересные новости и яркие высказывания (ЗАВЕРШЕНО)
Игорь Наймушин: Для нас проект «Без срока давности» - уникальная возможность поднимать острые вопросы
О причинах возникновения проекта «Без срока давности» рассказал в Пскове Алексей Бормотов

Посмотреть весь сюжет

Шанс на перемены

Общество / Мода
5 декабря 15:09

Шанс на перемены

Сегодня мы ищем новый образ для Ларисы Васильевой из Пскова (ФОТО)
Удача опьянила браконьеров

Общество
4 декабря 12:32

Удача опьянила браконьеров

Пенсионеры уже выплатили государству 240 тысяч за ущерб от двух убитых в пыталовском лесу косуль, но от уголовного дела их это не спасло
Живой

Общество
4 декабря 12:21

Живой

Через месяц, проведенный велосипедистом Сергеем Блиновым в коме после аварии у Моглино, врачи не верили в успешный исход, а он выкарабкался

6 декабря

  • Евгений Зубарев рассказал участникам Псковского медиафорума про информационные атаки Запада
  • Игорь Наймушин: Для нас проект «Без срока давности» - уникальная возможность поднимать острые вопросы
  • О причинах возникновения проекта «Без срока давности» рассказал в Пскове Алексей Бормотов
  • Денис Терехов: Чтобы информация зашла в соцсетях, она должна быть «мемоёмкой»
  • Петр Годлевский: Техническая революция расширила возможности телеканалов
  • Олег Воробьев рассказал представителям псковских СМИ, как вывести издание из кризиса
  • Набор ёлочных шаров «Зимняя сказка» представит мастер Анастасия Макарчук на выставке «ART-ель»
  • Валерий Федоров: Метод «Доверяй, но проверяй» не работает и это плохо
  • Олеся Рябцева: Тебя могут читать три с половиной человека, но они работают в администрации президента
  • Александр Широких: Появляются новые технологии, которые позволяют оживить телевидение
  • Денис Терехов: Если блогер берёт деньги – это плохой журналист
  • Ролик о туристической привлекательности Псковской области будут показывать в пассажирских поездах (ВИДЕО)
  • Михаил Ведерников: Работа СМИ стала прививкой от высокомерия и безнаказанности
  • Павел Гусев: Блогер, как акын, поёт то, что видит, а журналист – что думает
  • В ПсковГУ дали старт второму международному медиафоруму (ПРОГРАММА)
  • Псковичей приглашают на открытие фотовыставки Русского географического общества «Самая красивая страна»

    • 5 декабря

  • Мыло ручной работы от мастера Софьи Петровой смогут купить посетители ярмарки «ART-ель»
  • Мастер Екатерина Бурмистрова для ярмарки «ART-ель» изготовила бисерные ёлочные шары
  • Мошенница из Петербурга ждёт суда в Пскове за то, что обманывала людей «ВКонтакте»
  • Псковские стражи порядка сожгли в раскалённой печи гашиш, героин, спайсы и «соль»
  • Тренировку на открытом воздухе провели для школьников атлеты движения «Street Workout Pskov»
  • Плюшевых мышек от мастера Светланы Чепуровой можно будет купить на ярмарке «ART-ель»
  • Посетители ярмарки «ART-ель» увидят композиции со свечой от мастера Светланы Горшковой
  • Бабочки и подтяжки от мастера Ольги Погореловой смогут купить гости ярмарки «ART-ель»
  • Новогодние броши в виде мыши от мастера Елены Спиридоновой выставят на ярмарке «ART-ель»
  • Более полумиллиарда рублей получит Псковская область за высокие показатели эффективности

    • 4 декабря

  • Момент установки главной новогодней ёлки попал в объектив камеры фотокора «Псковской правды»
  • Завершился ремонт пяти километров автомобильной дороги «Дедовичи – Дно – Костыжицы»
  • Иван Штылин уволился с поста председателя комитета по спорту Псковской области
  • «Экопром» старается участвовать в мероприятиях, которые улучшают Псковскую область

    • Новости

    Мы нашли для вас управу

    Экономика / ЖКХ
    Мария Соколова 5 декабря 10:20

    Мы нашли для вас управу

    Что делать, если после капремонта потек потолок, и как огласка помогает жильцам решать проблемы с подрядчиком

    Пятнадцать кружек до победы

    Общество / Знай наших!
    3 декабря 12:07

    Пятнадцать кружек до победы

    Школьники из Псковской области, гончар и штукатур, завоевали главные призы чемпионата «Абилимпикс», впервые у нас два первых места
    Под богом и сосульками

    Общество
    3 декабря 12:02

    Под богом и сосульками

    Почему областные депутаты завернули инициативу городских коллег о штрафах за сосульки, гололед и снег