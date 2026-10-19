Когда можно пересчитать плату за коммунальные услуги, рассказали псковичам

Сумму в квитанции разрешено корректировать, если коммунальщики работали с нарушениями или жильё пустовало. Все основания прописаны в Правилах предоставления коммунальных услуг, утверждённых постановлением Правительства РФ № 354.

Оснований для перерасчёта два.

Первое — услуги оказывали ненадлежащим образом. Речь о перебоях с подачей ресурса дольше допустимого времени либо об отклонении параметров от нормативов: к примеру, в квартире холоднее положенного, горячая вода еле тёплая, надолго отключали свет или воду. Насколько уменьшат плату, зависит от вида услуги и степени отклонения.

Второе — человек отсутствовал более пяти полных календарных дней подряд. Тогда пересчитывают услуги, плата за которые зависит от числа проживающих. Заявление и подтверждающие документы подают до отъезда либо в течение 30 дней после возвращения. Однако не все услуги при таком раскладе получится скорректировать в меньшую сторону.

Чтобы оформить перерасчёт, подайте заявление в управляющую или ресурсоснабжающую организацию. Некоторые вопросы удобно решать в приложении «Госуслуги Дом»: заявка в свою УО сохранится в истории, а статус её рассмотрения можно отслеживать.

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