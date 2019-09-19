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Общество

Номинация для блогеров в этом году появилась на конкурсе #ВсевПсков

«Псковская правда» объявила о продолжении популярного конкурса для школьников из разных уголков России

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Редакция
19 сентября 2019 года, 14:24
Фото: турбюро «Континент»
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Издание объявляет о продолжении популярного конкурса для школьников из разных уголков России, посетивших Псковскую область по федеральной программе развития детского туризма. По традиции среди призов поездка в Псковскую область для всей семьи, проживание семьей в загородном отеле и смартфон. Изюминкой нынешнего года стала специальная номинация для юных блогеров.

Всего в нынешнем году Псковскую область посетят 1,1 тысячи школьников из разных субъектов России. Например, в регион приедут учащиеся из Хабаровска, Севастополя, Челябинской, Ивановской, Московской, Смоленской, Томской, Владимирской, Тамбовской, Ярославской, Нижегородской, Тверской областей, а также из Республик Марий Эл, Мордовия, Северная Осетия, Чувашия.

Номинация для блогеров в этом году появилась на конкурсе #ВсевПсков
В прошлом году школьникам представили маршрут, связанный с именем Александра Невского.
Фото турбюро «Континент».
В этом году для детей разработали четырёхдневный маршрут «Духовные истоки», в который вошли наиболее известные памятники истории и объекты культурного наследия Новгорода, Пскова, Пушкинских Гор, Изборска, Печор. Большую часть времени ребята проведут именно в Псковской области.

Впервые Псковская область принимала детей в рамках Национальной программы «Моя Россия» в 2016 году. С тех пор турбюро «Континент» и газета «Псковская правда» для школьников, посетивших Псковскую область по федеральной программе развития детского туризма, проводят конкурс #ВсеВПсков. За лучший рисунок, селфи и блог по мотивам псковских впечатлений можно выиграть семейный тур или смартфон.

Мы решили сохранить конкурс в нашем регионе и вновь запускаем сбор творческих работ, продлится он до 30 ноября.

Номинация для блогеров в этом году появилась на конкурсе #ВсевПсков
Первая группа российских школьников прибыла в регион в рамках нацпроекта «Культура».
Фото областного комитета по культуре.

НОМИНАЦИЯ «СЕЛФИ»

Участники выкладывают эмоциональное фото на фоне одной из достопримечательностей Псковской области в одну или несколько соцсетей: «ВКонтакте», «Инстаграм». Фото обязательно сопровождается хештегами конкурса #всевпсков и #селфи, фамилией и именем участника конкурса, регионом проживания. По желанию участника снимок может быть сопровожден другой дополнительной информацией о поездке, впечатлениями. Профиль участника в соцсети должен быть открытым. Фото из закрытых аккаунтов, без хештегов, не содержащие имени и фамилии участника конкурса, региона его проживания - к участию в конкурсе не допускаются.

2 декабря 2019 года фотографии, соответствующие условиям конкурса, будут загружены в специальный альбом на сайте «Псковской правды», где в этот день стартует голосование. Голосование будет остановлено 15 января 2020 года, победителем станет участник, чье фото наберет самое большое число голосов. 

Номинация для блогеров в этом году появилась на конкурсе #ВсевПсков
В 2018 году селфи-конкурс выиграла школьница из Московской области.
Фото Кристины Новиковой.

НОМИНАЦИЯ «РИСУНОК»

Рисунок может быть выполнен в любом формате, в любой технике. Тема – поездка в Псковскую область. Оригинал работы присылать не обязательно. Достаточно сделать качественное фото (или скан-копию) и отправить на электронный адрес vsevpskov@mail.ru с пометкой «Рисунок». В письме необходимо указать имя и фамилию автора работы, возраст, регион проживания. Победителя определит профессиональное жюри.

Номинация для блогеров в этом году появилась на конкурсе #ВсевПсков
В 2018 году в конкурсе рисунков победила Александра Клепикова из Владимирской области.
Фото предоставлено победительницей конкурса.

НОМИНАЦИЯ «БЛОГЕР»

Участнику необходимо на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» или «Инстаграм» поделиться своими впечатлениями от поездки в Псковскую область. Пост может содержать советы другим путешественникам, собирающимся посетить Псковскую область. Приветствуется чувство юмора и оригинальность. Не допускается бранная и нецензурная лексика.

Пост обязательно сопровождается хештегами конкурса #всевпсков и #блог, фамилией и именем участника конкурса, регионом проживания. Профиль участника в соцсети должен быть открытым. Посты из закрытых аккаунтов, без хештегов, не содержащие имени и фамилии участника конкурса, региона его проживания, с бранными и нецензурыми словами - к участию в конкурсе не допускаются.

Если один пост содержит работы сразу для двух номинаций, «Селфи» и «Блогер», необходимо сопроводить его тремя хештегами: #всевпсков, #селфи, #блог

Победителя определит профессиональное жюри.

Подробное положение о конкурсе с полными условиями участия опубликовано в группе «Псковской правды» в соцсети «ВКонтакте».

ЖЮРИ И ПРИЗЫ

В состав жюри входят представители туриндустрии, СМИ, художники, педагоги. Персональный состав будет опубликован на нашем сайте. В случае спорных моментов окончательное решение принимает председатель жюри.

Победитель в номинации «Селфи» получает смартфон.

Победитель в номинации «Рисунок» получает семейный двухдневный тур в Псковскую область на двух взрослых и двух детей. Тур включает проживание, транспортное и экскурсионное сопровождение в Пскове, Печорах, Изборске и Пушкинских Горах. Дорогу от места жительства до Пскова и обратно семья победителя оплачивает самостоятельно. Сертификат должен быть реализован до 1 мая 2019 года.

Победитель в номинации «Блогер» получает сертификат на двухдневное проживание в семейном номере на двоих взрослых и двоих детей в загородном отеле «Плесков». Сертификат должен быть реализован до 1 мая 2019 года.

Призы предоставляет региональный оператор программы детского культурно-познавательного туризма «Моя Россия» - турбюро «Континент».

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