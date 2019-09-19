Номинация для блогеров в этом году появилась на конкурсе #ВсевПсков

Издание объявляет о продолжении популярного конкурса для школьников из разных уголков России, посетивших Псковскую область по федеральной программе развития детского туризма. По традиции среди призов поездка в Псковскую область для всей семьи, проживание семьей в загородном отеле и смартфон. Изюминкой нынешнего года стала специальная номинация для юных блогеров. Всего в нынешнем году Псковскую область посетят 1,1 тысячи школьников из разных субъектов России. Например, в регион приедут учащиеся из Хабаровска, Севастополя, Челябинской, Ивановской, Московской, Смоленской, Томской, Владимирской, Тамбовской, Ярославской, Нижегородской, Тверской областей, а также из Республик Марий Эл, Мордовия, Северная Осетия, Чувашия.

В этом году для детей разработали четырёхдневный маршрут «Духовные истоки», в который вошли наиболее известные памятники истории и объекты культурного наследия Новгорода, Пскова, Пушкинских Гор, Изборска, Печор. Большую часть времени ребята проведут именно в Псковской области. Впервые Псковская область принимала детей в рамках Национальной программы «Моя Россия» в 2016 году. С тех пор турбюро «Континент» и газета «Псковская правда» для школьников, посетивших Псковскую область по федеральной программе развития детского туризма, проводят конкурс #ВсеВПсков. За лучший рисунок, селфи и блог по мотивам псковских впечатлений можно выиграть семейный тур или смартфон. Мы решили сохранить конкурс в нашем регионе и вновь запускаем сбор творческих работ, продлится он до 30 ноября.

НОМИНАЦИЯ «СЕЛФИ»

Участники выкладывают эмоциональное фото на фоне одной из достопримечательностей Псковской области в одну или несколько соцсетей: «ВКонтакте», «Инстаграм». Фото обязательно сопровождается хештегами конкурса #всевпсков и #селфи, фамилией и именем участника конкурса, регионом проживания. По желанию участника снимок может быть сопровожден другой дополнительной информацией о поездке, впечатлениями. Профиль участника в соцсети должен быть открытым. Фото из закрытых аккаунтов, без хештегов, не содержащие имени и фамилии участника конкурса, региона его проживания - к участию в конкурсе не допускаются. 2 декабря 2019 года фотографии, соответствующие условиям конкурса, будут загружены в специальный альбом на сайте «Псковской правды», где в этот день стартует голосование. Голосование будет остановлено 15 января 2020 года, победителем станет участник, чье фото наберет самое большое число голосов.

НОМИНАЦИЯ «РИСУНОК»

Рисунок может быть выполнен в любом формате, в любой технике. Тема – поездка в Псковскую область. Оригинал работы присылать не обязательно. Достаточно сделать качественное фото (или скан-копию) и отправить на электронный адрес vsevpskov@mail.ru с пометкой «Рисунок». В письме необходимо указать имя и фамилию автора работы, возраст, регион проживания. Победителя определит профессиональное жюри.

НОМИНАЦИЯ «БЛОГЕР»

Участнику необходимо на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» или «Инстаграм» поделиться своими впечатлениями от поездки в Псковскую область. Пост может содержать советы другим путешественникам, собирающимся посетить Псковскую область. Приветствуется чувство юмора и оригинальность. Не допускается бранная и нецензурная лексика. Пост обязательно сопровождается хештегами конкурса #всевпсков и #блог, фамилией и именем участника конкурса, регионом проживания. Профиль участника в соцсети должен быть открытым. Посты из закрытых аккаунтов, без хештегов, не содержащие имени и фамилии участника конкурса, региона его проживания, с бранными и нецензурыми словами - к участию в конкурсе не допускаются. Если один пост содержит работы сразу для двух номинаций, «Селфи» и «Блогер», необходимо сопроводить его тремя хештегами: #всевпсков, #селфи, #блог Победителя определит профессиональное жюри. Подробное положение о конкурсе с полными условиями участия опубликовано в группе «Псковской правды» в соцсети «ВКонтакте».

ЖЮРИ И ПРИЗЫ