Ралли в Пскове станет финалом Кубка России в 2027 году и получит международный статус

Ралли «Псков» в 2027 году примет финальный этап Кубка России. Об этом сообщает ПАИ, ссылаясь на предварительный календарь соревнований от промоутера.

Гонка, которой в следующем году исполнится 25 лет, запланирована на 13-17 октября. В прошлом сезоне финал проходил в Альметьевске.

Олег Мыслевич, возглавляющий Федерацию автоспорта Псковской области, напомнил, что ралли возродили более 20 лет назад, в 2002 году. По его словам, с этого момента автоспорт на территории региона начал возвращаться к жизни. «Теперь эта гонка будет отмечать 25-летний юбилей. В связи с датой решено поднять статус, чтобы собрать большое количество участников и сделать яркий праздник», – подчеркнул он.

Помимо этого, соревнование станет международным.

Как пояснил Олег Мыслевич, такой статус откроет участие для спортсменов из других стран и позволит им получать международные разряды и звания. Он также допустил, что этапы с подобным статусом могут быть включены в международный календарь. «Мы уже проводили международные гонки. Сомневаюсь, что кто-то из прибалтийских спортсменов приедет по политическим мотивам. А может, что-то и поменяется», – отметил председатель Федерации автоспорта Псковской области.