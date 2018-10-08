Наладилось!

В аэропорту Пскова 2 октября в 13.10 приземлился долгожданный первый рейс Москва - Псков. Первым делом его облили из пожарных рукавов: есть такая традиция - наудачу первый самолет пропускать сквозь водяную арку, созданную пожарными машинами. Правда, большинство пассажиров этого красивого зрелища не увидели – они традиционно аплодировали экипажу. Но зато заметили, как быстро, бюджетно и безопасно добрались из столицы в Псков. Рейс по маршруту Москва - Псков стартовал в 12 часов из аэропорта Внуково. Преимущества авиасообщения по сравнению с другими способами преодолеть расстояние более чем в 600 км в полной мере оценили псковские журналисты во время пресс-тура, организованного администрацией Псковской области совместно с авиакомпанией «Азимут», которая будет осуществлять авиарейсы.

С авиасообщением в Псковской области не складывалось много лет. Попыток организовать доставку пассажиров самолетом из Пскова хотя бы в Москву и обратно было много. Последняя накрылась в 2017 году. С тех пор воздушное сообщение между Псковом и столицей было закрыто. Псковичи добирались до столицы либо поездом, что достаточно комфортно, но затратно – и по цене и по времени, либо автотранспортом, что занимает меньше времени, но очень утомительно, даже если ты не водитель, а пассажир. Наша поездка до Москвы на современном микроавтобусе длилась почти 9 часов, поэтому полет обратно показался практически телепортацией: взлет – и буквально через полчаса полета экипаж уже готовился к приземлению в псковском аэропорту.

БОНУСЫ ПЕРВОМУ

Регистрация началась за полтора часа до вылета. Первых пассажиров приветствовали представители аэропорта и авиакомпании «Азимут».

Для Внуково это тоже новое направление. Надеемся, авиакомпания «Азимут» будет стабильно выполнять полеты по этому направлению. А вам будет комфортно на борту самолета «Сухой Суперджет» добираться до прекрасного Пскова. Антон Кузнецов, заместитель генерального директора аэропорта Внуково

Генеральный директор авиакомпании «Азимут» Павел Екжанов напомнил, рейсы будут осуществляться три раза в неделю: во вторник, четверг и воскресенье. Но уже с марта авиакомпания планирует открыть маршрут на ежедневной основе.

Авиакомпания в этом году отмечает год существования. 21 сентября прошлого года мы открыли регулярные рейсы. На сегодня у нас в парке 8 самолетов «Сухой Суперджет-100» на 100 мест. У нас высококвалифицированный персонал: летчики, инженерный состав и гостеприимные стюардессы. Добро пожаловать на борт! Павел Екжанов, генеральный директор авиакомпании «Азимут»

В рамках мероприятия также вручили сертификат на оформление бесплатного перелета от авиакомпании «Азимут» и сувениры от аэропорта Внуково первому пассажиру, который купил билет на рейс из Внуково в Псков. Молодого человека зовут Алексей Карпов, он живет в Москве.

Когда открылась продажа на рейсы в Псков, купил билет. Неожиданно и приятно, что стал первым пассажиром. Алексей Карпов,

первый пассажир рейса

Первый пассажир рассказал «Псковской правде», что в Псков полетит как турист. - Я живу в Москве, но переехал туда из другого региона. В Псков отправляюсь впервые в жизни. Хочу посмотреть Кремль, другие достопримечательности, погулять по городу, - сообщил он. Алексей признался, что его подкупила цена билета. - Была рассылка, что у «Азимута» открылось новое направление. Посмотрел разные даты, билет купил далеко не сразу. Но успел приобрести его за 888 рублей! А псковичка Ольга Яковлева купила билет на первый рейс, чтобы вернуться домой из столицы, куда приезжала на каникулы с ребенком.

До Москвы добирались на машине, 9 часов в пути, с ребенком очень тяжело. Поэтому обратно решили лететь на самолете. Это быстро и к тому же недорого. Билеты купили по выгодной цене. Ольга Яковлева, пассажир

ЛЕТАТЬ ЧАЩЕ

Небольшой самолет с сине-оранжевым рисунком и надписью «Азимут» мы заметили еще через панорамные окна зала ожидания. По сравнению с ранее летавшими в столицу воздушными судами «Суперджет» выглядит более современно и надежно. Поближе лайнер увидеть не удалось, поскольку на борт попали через телетрап из здания аэропорта. В салоне самолета предусмотрено два класса обслуживания – эконом и комфорт, который по сути является улучшенным «экономом». Кресла располагаются в два ряда – по три места слева и по два справа. Расстояние между креслами достаточное, чтобы комфортно провести время в полете. Несмотря на то, что рейс был первым, свободных кресел в салоне оказалось мало. Во всяком случае, в экономклассе практически все места были заняты. Конфет при взлете и посадке не раздавали, но во время полета угощали пассажиров прохладительными напитками. Горячее питание на борту тоже предусмотрено, но эту опцию нужно было оплатить заранее при покупке билета. Впрочем, на псковском рейсе обед не особенно нужен, лететь всего час и пять минут – проголодаться не успеешь! Зато можно успеть очень многое. И даже чаще бывать у родных и друзей.

Я живу в Москве, но сам из Пскова. Теперь буду чаще летать, раз появилась такая возможность. Дмитрий Рипчинский, пассажир

По его словам, на поезде так часто ездить не получается: - Ехать 14 часов – это перебор. А тут - час всего! Как только узнал, что будет авиарейс, сразу купил билет - навестить родителей. Расписание – кому как, но мне удобное. А что касается цены, то очевидно, что она выгодная, потому что поезд стоит дороже. Дмитрий также сказал, что раньше из Москвы в Псков на самолете не летал: - С «Псковавиа» не летал, потому что на самолетах Ан-24 не чувствуешь в себя в безопасности. А «Суперджет» – хороший отечественный самолет, на 75 % состоящий из заграничных запчастей. Можно летать… Первый рейс в аэропорту встретил губернатор Псковской области Михаил Ведерников. Там же, на месте, глава региона провел совещание о перспективах сотрудничества с авиакомпанией «Азимут». - Открытие регулярного рейса по маршруту Москва - Псков - это событие важное для нас, это хорошая возможность для псковичей быстро и безопасно добираться до столицы, - сказал он. В ходе совещания стороны обсудили возможность сделать авиасообщение по маршруту Москва - Псков - Москва ежедневным и рассмотреть возможность начала полетов в Краснодар и ряд других регионов. В этот же день первым рейсом из Пскова в 16.00 в Москву улетели 76 человек. В их числе и Михаил Ведерников, который отправился в командировку. Губернатор участвовал в пленарном заседании международного форума «Российская энергетическая неделя».

ВАЖНО Для удобства пассажиров самолета Псков – Москва - Псков «Псковпассажиравтотранс» организовал аэроэкспресс и пересмотрел расписание автобуса №4. Перевозка организована по технологии мультимодального билета. Пассажирам самолета не придется искать и вызывать такси. При покупке авиабилета необходимо сделать отметку о доставке в аэропорт или из аэропорта, отметили на предприятии. Аэроэкспресс заберет пассажиров в центре города на Октябрьском и Рижском проспектах, в «спальных» районах вдоль улиц Коммунальной, Рокоссовского. - Аэроэкспресс пока работает в тестовом режиме, первые рейсы показали, что аэроэкспресс востребован пассажирами самолета, - сообщили в пресс-службе «Псковпассажиравтотранса». – Пассажиров доставляет комфортабельный автобус «Мерседес Спринтер», в нем 11 посадочных мест, большое багажное отделение, кондиционер, даже кино можно смотреть. Кроме того, по вторникам и четвергам автобус №4, который идет до остановки «Кресты», отправляющийся в 13.43 из «Учхоза», будет заезжать в аэропорт в 13.54.Отправляющийся в 14.35 с ул. Рокоссовского автобус в 15.11 будет заезжать в аэропорт. По воскресеньям пассажиров авиарейса Москва – Псков будет забирать автобус №4, который отправляется от «Учхоза» в 13.33. Заезд в аэропорт в 13.44. На самолет Псков – Москва можно добраться на автобусе, который отправляется от ул. Рокоссовского в 14.38. Прибытие в аэропорт в 15.14.