В Великих Луках из-за уборки перекроют улицу Розы Люксембург и набережную Матросова

Комплексная уборка территории потребует временного перекрытия движения на двух участках в Великих Луках — по улице Розы Люксембург и набережной Александра Матросова. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе городской администрации.
Комплексная уборка территории потребует временного перекрытия движения на двух участках в Великих Луках — по улице Розы Люксембург и набережной Александра Матросова. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе городской администрации.
Ограничения затронут отрезок от улицы Лизы Чайкиной до проспекта Ленина. Проезд закроют с 16:30 20 октября и не откроют до окончания работ 21 октября.
О перекрытии предупредило предприятие «Спецавтохозяйство».
Автомобилистам советуют заранее продумывать маршрут с учётом ограничений.