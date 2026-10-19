Псковский стрелок Максим Кузь отправился на соревнования в Гонконг

Спортсмен Максим Кузь из Псковской области включён в состав сборной России и отправился в Гонконг на международные соревнования по практической стрельбе. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе регионального министерства спорта.

Успешные выступления в этом году принесли Кузю место в национальной команде. Для него это первый старт столь высокого уровня — и возможность заявить о себе на международной арене.

В министерстве подчеркнули: для российского спорта это важное событие, ведь после долгого перерыва сборная России вновь участвует в международных соревнованиях.

Максиму пожелали уверенности, точных выстрелов, хорошего настроя и победы. «Псковская область болеет за тебя!» — добавили в пресс-службе минспорта региона.