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Общество

Псковский стрелок Максим Кузь отправился на соревнования в Гонконг

19 октября 2026 года, 11:30

Спортсмен Максим Кузь из Псковской области включён в состав сборной России и отправился в Гонконг на международные соревнования по практической стрельбе. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе регионального министерства спорта.

Псковский стрелок Максим Кузь отправился на соревнования в Гонконг

Фото: Министерство спорта Псковской области

Успешные выступления в этом году принесли Кузю место в национальной команде. Для него это первый старт столь высокого уровня — и возможность заявить о себе на международной арене.

В министерстве подчеркнули: для российского спорта это важное событие, ведь после долгого перерыва сборная России вновь участвует в международных соревнованиях.

Максиму пожелали уверенности, точных выстрелов, хорошего настроя и победы. «Псковская область болеет за тебя!» — добавили в пресс-службе минспорта региона.

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