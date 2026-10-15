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Политика / Власть

Вне очереди

Состоялась 2-я сессия 8-го созыва Заксобрания Псковской области

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Алексей Кедров
15 октября 2026 года, 14:12
Фото: Законодательное Собрание Псковской области
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По традиции сессии регионального парламента в Псковской области проходят в последний четверг месяца. Однако второе заседание нового созыва псковского ЗакСа было досрочным, и состоялось всего спустя две недели после первого: ведь депутатам предстояло внести изменения в бюджет области на текущий год, скорректировав как доходную, так и расходную его части. На все про все парламентариям хватило буквального одного часа. Подробности – в репортаже «Псковской правды».

Без паузы

«Пятиминуток гнева», в рамках которых представители партий могут высказаться по наболевшим у них вопросам, на 2-й сессии заксобрания не было: будем надеяться, что только ввиду ее внеочередного статуса и краткосрочности. И после того, как новоиспеченным народным избранникам вручили новенькие депутатские удостоверения, парламентарии сразу же перешли к рассмотрению повестки дня.

Вне очереди

Фото пресс-службы Законодательного Собрания Псковской области

Во-первых, они внесли изменения в бюджет на 2026 год. Доходы областной казны выросли на 788,9 миллиона рублей, расходы – на 2,2 миллиарда рублей. С учетом внесенных изменений доходы областного бюджета на 2026 год составят 69,8 миллиарда рублей, расходы – 74 миллиарда. Дефицит увеличится на 1,4 миллиарда рублей и составит 4,1 миллиарда.

Значительная часть дополнительных средств, полученных областью, направлена на медицину: объем финансирования государственной программы «Развитие здравоохранения» увеличен на 583,4 миллиона рублей. Из них 300 миллионов рублей пойдут на лекарственное обеспечение льготных категорий граждан.

Вне очереди

Фото пресс-службы Законодательного Собрания Псковской области

Еще одно приоритетное направление – модернизация коммунальной инфраструктуры и подготовка к отопительному сезону. В частности, на реконструкцию котельной № 9, крупнейшей в Пскове, регион получил из федерального бюджета 277 миллионов рублей. На компенсацию выпадающих доходов ресурсоснабжающих предприятий, возникающих из-за установления льготных тарифов, заложено 645 миллионов рублей.

Поддержку получат и муниципалитеты. Объем межбюджетных трансфертов на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований увеличен на 549,8 миллиона рублей. Кроме того, между муниципалитетами распределены дотации на обеспечение сбалансированности местных бюджетов на 734 миллиона рублей.

Все изменения в бюджет депутаты предсказуемо приняли единогласно.

Готовность № 1

Далее народные избранники вновь единогласно проголосовали за досрочное сложение депутатских полномочий Натальи Мельниковой: напомним, на первой своей сессии они вновь делегировали ее в качестве представителя Законодательного Собрания Псковской области в верхнюю палату российского парламента.

Очевидно, что на следующей сессии ставший вакантным мандат будет передан следующему кандидату из списка «Единой России» (Наталья Мельникова входила в его общеобластную пятерку).

Вне очереди

Фото пресс-службы Законодательного Собрания Псковской области

Затем законотворцы оперативно рассмотрели и приняли положения о пяти комитетах Собрания, определяющих их полномочия и сферы ведения. И утвердили изменения в структуре и штатной численности аппарата ЗакСа, увеличив предельную численность его сотрудников до 34 единиц. Напомним, это связано с тем, что в региональном парламенте 8-го созыва появился новый комитет: по строительству, ЖКХ, энергетике и транспорту.

Можно констатировать, что теперь Законодательное Собрание Псковской области полностью готово к полноценной работе. И судя по всему, уже на следующей сессии его членам предстоит рассмотреть в первом приближении самый главный финансовый документ региона – бюджет на 2027 год.  

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