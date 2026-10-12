Слушать тело

Рак молочной железы – самое частое онкологическое заболевание у женщин в России. Хорошая новость в том, что при ранней диагностике болезнь поддаётся лечению, а после терапии женщины долгие годы живут полноценной жизнью. О том, какие «красные флаги» нельзя игнорировать, «Псковской правде» рассказала специалист Центра общественного здоровья и медицинской профилактики Псковской области Валерия Григорьева.

Серьезный вопрос

– Валерия Алексеевна, действительно ли ситуация с раком молочной железы настолько серьезная? – К сожалению, это действительно так. По данным Московского онкологического института имени П.А. Герцена, рак груди – абсолютный лидер среди всех злокачественных новообразований у женщин. И эта тенденция характерна не только для России, но и для всего мира. Причин несколько: это и изменение образа жизни, и экология, и то, что мы стали просто дольше жить. Но главный парадокс в том, что при всей своей распространённости, рак молочной железы на ранних стадиях – одно из самых поддающихся излечению онкологических заболеваний. Ключ – в своевременной диагностике. – Вот об этом и хочется поговорить. Что значит «своевременная»? Какие симптомы должны заставить женщину немедленно отложить все дела и отправиться к врачу? – Здесь кроется главная опасность. Первые признаки могут быть совершенно незаметными или тихими. Часто болезнь обнаруживают не из-за боли или явного дискомфорта, а во время планового осмотра. Но есть «красные флаги», игнорировать которые нельзя. Среди них уплотнение – любое новообразование, узелок, «шарик» в ткани груди. И не важно, какая сейчас фаза менструального цикла. Также сюда относится изменение кожи – появление ямочек, сморщивание, появление отёка, который делает кожу похожей на лимонную корку. Еще ассиметрия, то есть внезапное изменение формы или размера одной из молочных желез. Изменение сосков – втяжение, деформация, появление язвочек или, что особенно важно, кровянистых или прозрачных выделений без всякой травмы, изменение лимфоузлов – увеличенные, плотные узлы в подмышечной или надключичной области. Любой из этих симптомов – повод для немедленного визита к врачу. Даже если окажется, что это доброкачественное образование, лучше перестраховаться.

Смотри в оба

– Вы упомянули, что часто болезнь протекает бессимптомно. Значит, на самодиагностику полагаться нельзя? – Совсем наоборот, можно и нужно, но с правильным пониманием. Ежемесячное самообследование – это великолепный инструмент онконастороженности. Оно приучает женщину слушать своё тело, знать, как её грудь «ощущается» в норме. Это осознанность. Делать его лучше в один и тот же день цикла, например, на 5-7 день. Вы ищете те самые уплотнения, изменения кожи, формы. Но самообследование не заменяет визит к врачу. Оно лишь помогает заметить изменения между профилактическими осмотрами. – Давайте подробнее поговорим о профилактике. Что каждая из нас может сделать, чтобы минимизировать риски? – Профилактика делится на то, что полностью в наших руках, и на то, что мы контролировать не можем. К неуправляемым факторам относится возраст. Пик заболеваемости приходится на возраст после 50 лет. Генетика – мутации в генах BRCA1 и BRCA2 могут повышать риск до 60–80 %. Наследственность и анамнез. Если у близких родственниц был рак груди, или если у самой женщины уже было заболевание, риск возрастает в разы. Еще гормональный фон, куда относится раннее начало менструации (в 11–12 лет) и поздняя менопауза (после 55) увеличивают время воздействия женских гормонов на организм, что является фактором риска. Сюда же плотность ткани молочной железы, которая видна только на маммограмме. Управляемые факторы риска – это то, на что мы можем повлиять, и именно эта зона находится в нашей ответственности. Среди ключевых факторов – вес и питание. Избыточная масса тела, особенно в постменопаузальном периоде, достоверно повышает риск развития рака молочной железы. Причина в том, что жировая ткань способна вырабатывать вещества, схожие с эстрогенами, а гормональный фон напрямую связан с вероятностью заболевания. Не менее значим и фактор употребления алкоголя: даже небольшие дозы способны повышать уровень эстрогена в организме, тем самым увеличивая риски. Важную защитную роль играет регулярная физическая активность. Согласно исследованиям, систематические нагрузки могут снизить вероятность развития рака груди у женщин в менопаузе примерно на 18 %. Определённое влияние оказывает и репродуктивная история. Так, поздние первые роды либо отсутствие родов относят к факторам риска. В то же время длительное грудное вскармливание, напротив, считается защитным фактором. Отдельного внимания заслуживают гормональные препараты. Речь идёт о продолжительной гормонозаместительной терапии, а также о некоторых видах оральных контрацептивов. Любые гормональные средства должен назначать только врач — после тщательной оценки соотношения пользы и возможных рисков.

Главное – лечиться