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Общество / Здоровье

Псковский онкодиспансер использует искусственный интеллект для чтения маммограмм

17 октября 2026 года, 16:59

Псковский областной клинический онкодиспансер применяет искусственный интеллект при скрининге рака молочной железы. Об этом в эфире программы «Анамнез» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) сегодня, 16 октября, рассказал ведущий онколог-маммолог, врач-хирург диспансера Сергей Калиновский.

Псковский онкодиспансер использует искусственный интеллект для чтения маммограмм

Фото: Андрей Степанов

По его словам, маммограммы оценивают с помощью специальной программы с ИИ. Это не общедоступные сервисы вроде GPT или DeepSeek, а отдельное решение, работающее на уровне минздрава и предусмотренное тарифами для больниц.

«Во-первых, начнём с того, что всё-таки врачей не хватает. Про врачей-рентгенологов тоже говорить не надо, их действительно тоже не хватает. Поэтому если есть возможность в скрининге использовать искусственный интеллект, да, это повышает выявляемость рака молочной железы», – уточнил Сергей Калиновский.

Он напомнил, что сейчас, чтобы не пропустить рак, каждую маммограмму читают два рентгенолога – так называемое второе чтение. ИИ встраивается в этот процесс: сначала он анализирует снимок и указывает на возможные изменения, например категории BI-RADS 3, а затем доктор прицельно смотрит на выделенную зону.

Такой подход помогает и в сложных случаях. «Бывает, что опухоль находится близко к подмышечной впадине и просто не попадает в снимок. Искусственный интеллект может обратить внимание на эту область, пациентку вызовут повторно, сделают снимок в другой укладке – и найдут опухоль», – обратил свое внимание маммолог.

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