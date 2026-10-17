Псковский онкодиспансер использует искусственный интеллект для чтения маммограмм

Псковский областной клинический онкодиспансер применяет искусственный интеллект при скрининге рака молочной железы. Об этом в эфире программы «Анамнез» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) сегодня, 16 октября, рассказал ведущий онколог-маммолог, врач-хирург диспансера Сергей Калиновский.

По его словам, маммограммы оценивают с помощью специальной программы с ИИ. Это не общедоступные сервисы вроде GPT или DeepSeek, а отдельное решение, работающее на уровне минздрава и предусмотренное тарифами для больниц.

«Во-первых, начнём с того, что всё-таки врачей не хватает. Про врачей-рентгенологов тоже говорить не надо, их действительно тоже не хватает. Поэтому если есть возможность в скрининге использовать искусственный интеллект, да, это повышает выявляемость рака молочной железы», – уточнил Сергей Калиновский.

Он напомнил, что сейчас, чтобы не пропустить рак, каждую маммограмму читают два рентгенолога – так называемое второе чтение. ИИ встраивается в этот процесс: сначала он анализирует снимок и указывает на возможные изменения, например категории BI-RADS 3, а затем доктор прицельно смотрит на выделенную зону.

Такой подход помогает и в сложных случаях. «Бывает, что опухоль находится близко к подмышечной впадине и просто не попадает в снимок. Искусственный интеллект может обратить внимание на эту область, пациентку вызовут повторно, сделают снимок в другой укладке – и найдут опухоль», – обратил свое внимание маммолог.