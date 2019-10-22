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Подарок к Новому году

Доработанный гимн области псковичи получат в подарок под бой курантов (АУДИО)

Текст:
Светлана Синцова
22 октября 2019 года, 10:20
Фото: ufest.in.ua
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Музыку для главной песни региона композитор сочинил за одну ночь.

Гимн Псковской области торжественно прозвучал в БКЗ Псковской областной филармонии 16 октября. На этот раз музыкальная версия гимна, которую почти единогласно выбрали члены Геральдического совета, была представлена региональной Общественной палате.

В течение прошлого и этого года работа Геральдического совета была очень интенсивной, напряженной, творческой. Мы с вами вместе закончили работу над официальными символами Псковской области.


Подарок к Новому годуНиколай Цветков, вице-губернатор, заместитель председателя Геральдического совета
Он напомнил, что ранее гимн был утвержден в текстовом варианте, а сейчас общественникам предстоит рассмотреть его музыкальную редакцию, чтобы принять решение, рекомендовать ли депутатам областного Собрания принять во втором чтении законопроект о гимне с музыкальным сопровождением.

— Мы до последнего момента не знали, кто стоит за этим номером «пять», — сказал Николай Цветков.

Три варианта музыки, набравшие наибольшее количество баллов, были заслушаны на Геральдическом совете. И подавляющим большинством было принято решение признать победителем заявку в конверте № 5. Победителем стал псковский композитор Борис Федотов — выпускник Российской академии музыки имени Гнесиных, лауреат множества конкурсов, преподаватель детских музыкальных школ № 1 и 2.

Для общественников в БКЗ прозвучала пятиминутная запись в исполнении учащихся отделения сольного пения детской музыкальной школы № 2. Но, как отметил Николай Цветков, после принятия закона о гимне, его опубликования и вступления в законную силу будет сделана оркестровая версия, чтобы к новогодним праздникам представить ее жителям Псковской области. Окончательный вариант гимна будет скорректирован и сокращен.

Будет три куплета и три припева.


Подарок к Новому годуТатьяна Рыжова,
автор текста гимна, кандидат филологических наук, член Союза писателей России 
По ее словам, один куплет пришлось убрать, в том числе ради школьников, которым текст гимна, возможно, придется учить. Кроме того, Татьяна Рыжова сообщила, что перевела гимн на английский язык.

Композитор Борис Федотов признался, что на создание музыки его вдохновили именно стихи:

Когда я узнал о конкурсе, в тот же день нашел в интернете стихи гимна. Прочитал, и сразу они мне в душу запали, в голове начали вертеться разные мелодии. И буквально в тот же вечер я сел и написал музыку. Пока не закончил работу над ней, не мог уснуть. Закончил где-то около пяти часов утра.


Подарок к Новому годуБорис Федотов, композитор
Он также сказал, что, как и все участники, надеялся на победу в конкурсе, но она стала для него неожиданной:

— Участие в таком конкурсе — это для псковского композитора уникальная возможность, которую он не имеет права пропустить. Потому что написание музыки к гимну своей области — это возможность не только показать себя, но и, что самое главное, выразить свою любовь к родному краю через музыку. 

КСТАТИ

Отбором музыки к гимну Псковской области занимались местные эксперты и приглашенные коллеги из Всероссийского хорового общества. На конкурс поступило 17 проектов. Все композиции были представлены для голосования под порядковыми номерами.

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