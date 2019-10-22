Подарок к Новому году

В течение прошлого и этого года работа Геральдического совета была очень интенсивной, напряженной, творческой. Мы с вами вместе закончили работу над официальными символами Псковской области .

Он напомнил, что ранее гимн был утвержден в текстовом варианте , а сейчас общественникам предстоит рассмотреть его музыкальную редакцию, чтобы принять решение, рекомендовать ли депутатам областного Собрания принять во втором чтении законопроект о гимне с музыкальным сопровождением.

— Мы до последнего момента не знали, кто стоит за этим номером «пять», — сказал Николай Цветков.

Три варианта музыки, набравшие наибольшее количество баллов, были заслушаны на Геральдическом совете. И подавляющим большинством было принято решение признать победителем заявку в конверте № 5. Победителем стал псковский композитор Борис Федотов — выпускник Российской академии музыки имени Гнесиных, лауреат множества конкурсов, преподаватель детских музыкальных школ № 1 и 2.

Для общественников в БКЗ прозвучала пятиминутная запись в исполнении учащихся отделения сольного пения детской музыкальной школы № 2. Но, как отметил Николай Цветков, после принятия закона о гимне, его опубликования и вступления в законную силу будет сделана оркестровая версия, чтобы к новогодним праздникам представить ее жителям Псковской области. Окончательный вариант гимна будет скорректирован и сокращен.