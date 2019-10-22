Подарок к Новому году

Музыку для главной песни региона композитор сочинил за одну ночь.
Музыку для главной песни региона композитор сочинил за одну ночь.
В течение прошлого и этого года работа Геральдического совета была очень интенсивной, напряженной, творческой. Мы с вами вместе закончили работу над официальными символами Псковской области.
— Мы до последнего момента не знали, кто стоит за этим номером «пять», — сказал Николай Цветков.
Три варианта музыки, набравшие наибольшее количество баллов, были заслушаны на Геральдическом совете. И подавляющим большинством было принято решение признать победителем заявку в конверте № 5. Победителем стал псковский композитор Борис Федотов — выпускник Российской академии музыки имени Гнесиных, лауреат множества конкурсов, преподаватель детских музыкальных школ № 1 и 2.
Для общественников в БКЗ прозвучала пятиминутная запись в исполнении учащихся отделения сольного пения детской музыкальной школы № 2. Но, как отметил Николай Цветков, после принятия закона о гимне, его опубликования и вступления в законную силу будет сделана оркестровая версия, чтобы к новогодним праздникам представить ее жителям Псковской области. Окончательный вариант гимна будет скорректирован и сокращен.
Будет три куплета и три припева.
Композитор Борис Федотов признался, что на создание музыки его вдохновили именно стихи:
Когда я узнал о конкурсе, в тот же день нашел в интернете стихи гимна. Прочитал, и сразу они мне в душу запали, в голове начали вертеться разные мелодии. И буквально в тот же вечер я сел и написал музыку. Пока не закончил работу над ней, не мог уснуть. Закончил где-то около пяти часов утра.
— Участие в таком конкурсе — это для псковского композитора уникальная возможность, которую он не имеет права пропустить. Потому что написание музыки к гимну своей области — это возможность не только показать себя, но и, что самое главное, выразить свою любовь к родному краю через музыку.
Отбором музыки к гимну Псковской области занимались местные эксперты и приглашенные коллеги из Всероссийского хорового общества. На конкурс поступило 17 проектов. Все композиции были представлены для голосования под порядковыми номерами.