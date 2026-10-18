Псковский онколог дал три совета для профилактики рака груди

Ведущий онколог-маммолог, врач-хирург Псковского областного онкодиспансера Сергей Калиновский дал три совета, которые помогут снизить риск рака молочной железы и не пропустить болезнь. Об этом он рассказал в эфире «Анамнеза» на «Серебряном дожде».

Первый совет касается регулярного самообследования. «Я бы даже сказал еженедельное обследование своей груди, посмотреть на наличие узловых образований. Пошли в душ, потрогали грудь, посмотрели, есть ли какие-то узловые уплотнения. Если есть – пришли к онкологу на приём, к маммологу», – подчеркнул Сергей Калиновский.

Второй пункт – профилактические обследования после 40 лет: маммография и ультразвуковое исследование молочных желез раз в два года. Именно такое сочетание методов, по словам врача-хирурга, позволяет вовремя заметить изменения.

Третий совет – скорректировать образ жизни.

«Меньше стресса, больше свежих овощей, фруктов. Уменьшить количество алкоголя, отказаться от курения. И будет всё хорошо», – резюмировал гость эфира. При этом онколог-маммолог отметил, что полностью отказываться от алкоголя необязательно – речь идёт именно о снижении потребления.