Печорский суд рассмотрит дело о смертельном наезде на ребёнка

В Печорский районный суд передано уголовное дело местного жителя, обвиняемого в ДТП, в котором погиб ребёнок. Об этом «Псковской правде» сообщили в объединённой пресс-службе судов Псковской области.

Трагедия случилась в июне этого года на сельской дороге в Палкинском районе. По версии обвинения, 67-летний мужчина, не имея права управлять автомобилем, сел за руль ВАЗа и сбил ребёнка 2017-го года рождения. Полученные травмы оказались смертельными.

Действия фигуранта квалифицированы по пункту «в» части 4 статьи 264 УК РФ — нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств.

Заседание по делу назначено на 22 октября.