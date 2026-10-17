Участок улицы Николая Васильева в Пскове перекроют для транспорта на два дня. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе городской администрации.

Однополосное движение будет действовать с 19 по 20 октября в районе дома №67.

Ограничения будут введены в связи с проведением дорожных работ.

«Просим учитывать данную информацию при планировании ваших поездок!» – обратились к автомобилистам в пресс-службе городской администрации.