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Общество

Псковичи вырастили самые большие в России кабачок, тыкву и помидор

19 октября 2026 года, 09:30

Несколько наград привезли жители Псковской области с конкурса гигантских тыкв и овощей «АгроГиганты». Три достижения на счету у Людмилы Харченко из Куньинского района, ещё две победы одержала Ирина Изотова-Яковлева из Плюсского района. Об этом рассказал губернатор Михаил Ведерников в своём канале в MAX.

Псковичи вырастили самые большие в России кабачок, тыкву и помидор

Фото: Канал MAX Михаила Ведерникова
Псковичи вырастили самые большие в России кабачок, тыкву и помидор

Фото: Канал MAX Михаила Ведерникова
Псковичи вырастили самые большие в России кабачок, тыкву и помидор

Фото: Канал MAX Михаила Ведерникова
Псковичи вырастили самые большие в России кабачок, тыкву и помидор

Фото: Канал MAX Михаила Ведерникова
Псковичи вырастили самые большие в России кабачок, тыкву и помидор

Фото: Канал MAX Михаила Ведерникова
Псковичи вырастили самые большие в России кабачок, тыкву и помидор

Фото: Канал MAX Михаила Ведерникова
Псковичи вырастили самые большие в России кабачок, тыкву и помидор

Фото: Канал MAX Михаила Ведерникова

Кабачок «Император», который вырастила Людмила Харченко из Усмыни, набрал 86,85 кг — это лучший результат в России и четвёртая строчка мирового рейтинга. В это же время её корзина подсолнечника весом 5,5 кг тоже стала рекордной для страны, а помидор на 1,5 кг принёс первое место в номинации «Самый большой томат».

Ирина Изотова-Яковлева из деревни Кошелевицы отличилась дважды. Тыква «Главбух» весом 327,2 кг победила в категории «Самая большая тыква — 2026», а сквош «Айсберг Айсэра» на 384 кг — в номинации «Самый большой сквош — 2026».

Еще одну награду региону принесла Виктория Лобанова из Великих Лук. Её тыкву Злату жюри назвало самой красивой. Сквош Жора весом 176 кг занял третье место среди гигантских сквошей.

Все конкурсные овощи выращены в открытом грунте. При этом многие участники доказали, что выдающихся результатов можно достичь и без химии — на органике.

«За каждым таким рекордом большой труд, терпение и настоящая любовь к земле. Поздравляю всех участников с впечатляющими урожаями! Гордимся нашими победителями», — написал Михаил Ведерников.

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