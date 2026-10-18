Человек пострадал в ДТП в Гдовском районе

Авария произошла в Гдовском районе. Об этом сообщает Телеграм-канал «Псковская сводка ПАИ».

Водитель автомобиля Changan CS35 Plus не справился с управлением на трассе Псков – Гдов – Сланцы в Гдовском районе. Автомобиль оказался в кювете и опрокинулся.

В машине было три человека. В результате пострадал один. Его госпитализировали.

На месте работали спасатели ПСО Гдова, сотрудники полиции и бригада скорой помощи.