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Общество

78-летнего грибника спасли под Псковом

19 октября 2026 года, 12:11

78-летний Дмитрий Михайлович провёл в лесу под Псковом двое суток без еды и тепла. Живым его обнаружили добровольцы «ЛизаАлерт», рассказали «Псковской правде»  в отряде.

78-летнего грибника спасли под Псковом

Фото: «ЛизаАлерт»

Мужчина почти не слышит, к тому же у него возможны проблемы с памятью — шансов, что он отзовётся, было немного. Поиски вели под дождём и в холод. Задачи группам скорректировали после данных от МЧС.

Около 02:30, когда в лесу оставались две пешие группы. Мужчину нашли живым. «Эмоции в штабе – радость и тревога: «Жив, но что с мужчиной?!»» — вспоминает старшая на месте Лидия («Сойка»).

Выносить пенсионера пришлось самим добровольцам. Навстречу спешили спасатели АСС и скорая. Всё это время поисковики не давали мужчине заснуть.

«Заканчивая задачу, мы услышали слабые хрипы и решили проверить направление. Так нашли Дмитрия Михайловича. Живого», — рассказала старшая поисковой группы Татьяна («Испанка»). По её словам, в такие минуты эмоции отходят на второй план: есть человек, которому нужна помощь, и понимание, что делать дальше.

Отряд «ЛизаАлерт» поблагодарил всех добровольцев, вышедших на поиск в непогоду и остававшихся в лесу до глубокой ночи, а также сотрудников МЧС, аварийно-спасательной службы и скорой помощи за слаженную работу.

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