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Общество

За два дня операции «Розыск» в Псковской области задержали 18 преступников

19 октября 2026 года, 14:45

В Псковской области завершился второй этап федерального оперативно-профилактического мероприятия «Розыск». Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе регионального Управления МВД России.

За два дня операции «Розыск» в Псковской области задержали 18 преступников

Фото: Екатерина Коноплёва

Операция проходила 14 и 15 октября. Её задачи — найти тех, кто скрывается от правосудия, а также граждан, пропавших без вести. За два дня полицейские задержали 18 преступников, причём шестеро из них проходят по делам о тяжких и особо тяжких преступлениях.

Ещё шестерых человек, ранее числившихся пропавшими без вести, удалось разыскать.

Отдельно в ведомстве отметили межведомственное взаимодействие: сотрудники уголовного розыска регионального УМВД вместе с УФСИН России по Псковской области задержали восемь лиц, находившихся в федеральном розыске.

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