Владимир Путин наградил Александра Котова орденом Дружбы

Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении орденом Дружбы Александра Котова, который сейчас занимает должность уполномоченного при губернаторе по взаимодействию с Законодательным Собранием Псковской области и представительными органами муниципалитетов.

Орден Дружбы — награда для граждан России за особые заслуги в укреплении мира, дружбы, сотрудничества и взаимопонимания между народами; за плодотворную деятельность по сближению и взаимообогащению культур наций и народностей; за активную работу по сохранению, приумножению и популяризации культурного и исторического наследия страны; за трудовые успехи в промышленности, сельском хозяйстве и других отраслях экономики; за развитие науки, образования, здравоохранения и культуры; а также за особые заслуги в укреплении законности и правопорядка, защите прав и свобод граждан.

Александр Котов родился в 1961 году в посёлке Струги Красные Псковской области. Окончив в 1983 году Ленинградский сельскохозяйственный институт по специальности «механизация земледелия», он устроился главным инженером в стругокрасненский колхоз «Революция».

В 1987–1988 годах занимал должность заместителя председателя — директора ремонтно-технического предприятия РАПО. С 1988 по 1990 год руководил предприятием «Агропромсервис» в Стругах Красных, а в 1990-м трудился там же инженером-диагностом.

В 1991 году Котов стал заместителем главы администрации Стругокрасненского района — начальником управления сельского хозяйства. С 1995 по 2003 год возглавлял Стругокрасненский район.

С 2003 по 2009 год работал заместителем губернатора Псковской области. В 2009–2010 годах занимал пост первого заместителя руководителя аппарата администрации региона. С 2010 по 2011 год вновь был заместителем губернатора, отвечая за ЖКХ, строительство и дорожное хозяйство.

В декабре 2011 года Котова избрали депутатом Псковского областного Собрания пятого созыва по одномандатному округу № 19, а 15 декабря на первой сессии — председателем Собрания. В сентябре 2016 года он получил мандат депутата шестого созыва по тому же округу № 19 и 5 октября возглавил парламент. В сентябре 2021 года был избран депутатом седьмого созыва по округу № 8, а 30 сентября на первой сессии — его председателем.

В начале октября 2026 года Александр Котов перешёл на должность уполномоченного при губернаторе по взаимодействию с Законодательным Собранием Псковской области и представительными органами муниципалитетов.