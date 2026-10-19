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Общество

В Пскове вновь пройдёт детский творческий фестиваль «Зажигая звёзды»

19 октября 2026 года, 17:00

Перед Новым годом в Пскове вновь состоится творческий фестиваль «Зажигая звёзды». Об этом сообщили в пресс-службе Псковского городского молодёжного центра.

В Пскове вновь пройдёт детский творческий фестиваль «Зажигая звёзды»

Псковский Молодежный центр

Участвовать смогут дети-сироты и ребята, оставшиеся без попечения родителей, а также воспитанники замещающих семей от 12 до 18 лет. Для них подготовили пять номинаций: «Вокал», «Хореография», «Художественное слово», «Медиа» и «Рукоделие».

Заявки на заочный этап принимают до 22 ноября. Чтобы попасть в число участников, нужно заполнить онлайн-форму и приложить видеозапись выступления либо фотографии работы. Очный этап состоится в декабре в Пскове: финалистов ждут конкурсные испытания, досуговая и образовательная программа с мастер-классами. Завершится фестиваль гала-концертом, где назовут победителей и вручат дипломы и подарки.

«В этом году у нас получилось расширить возрастную категорию. Надеемся, что проект даст ещё большему количеству детей возможность показать свой талант широкой публике, поверить в себя и свои силы. Для многих из них это первый опыт выступления на большой сцене — и очень важно, чтобы он запомнился как праздник», – прокомментировала руководитель проекта Екатерина Зологина.

Проект реализуется при поддержке Росмолодёжи и «Росмолодёжь.Гранты».

Организаторы – РОО «Псковский молодёжный центр» и Псковский городской молодёжный центр. Партнёры — министерство по социальной защите Псковской области, комитет по физической культуре, спорту и делам молодёжи администрации Пскова, «Дирекция спортивных сооружений» и креативное пространство «Лофт».

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