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Общество / Образование

За отличную учебу — в правительство

Как устроена акция «Губернаторский дневник»

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Редакция
9 октября 2026 года, 16:24
Фото: Екатерина Иванова
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В Псковской области начался 14-й сезон акции «Губернаторский дневник». Школьники собирают пятёрки и соревнуются за возможность встретиться с губернатором. Заявки начнут принимать 5 ноября, но готовиться к участию можно уже сейчас — получать хорошие оценки. Министр образования Псковской области Александр Сорокин рассказал, почему в акции успешно участвуют небольшие школы, какую роль играют учителя и как определяют победителей.

Количество учеников в школе не гарантирует успеха в конкурсе. По словам Александра Сорокина, небольшие образовательные учреждения неоднократно оказывались среди победителей.

«Чихачёвская школа — малюсенькая, несколько раз побеждала. Писковская школа — несколько раз», — рассказал министр.

Он отметил, что эти школы активно подают заявки. Их пример показывает: для участия важны не только хорошие оценки, но и заинтересованность школьников и педагогов.

За отличную учебу — в правительство

фото Екатерина Иванова

Классные руководители помогают детям разобраться в правилах, найти необходимую информацию и подготовить документы. В некоторых школах педагоги проводили собрания, чтобы решить, кто из учеников представит учебное заведение в акции.

Благодарностями отмечали не только победителей, но и педагогов и образовательные организации, которые помогали им добиться результата.

«Без участия классных руководителей, педагогов, директоров школ ни одна акция не получится», — подчеркнул Александр Сорокин.

Акция состоит из трёх самостоятельных этапов. В каждом определяют своих победителей. Это не последовательные туры с выбыванием: если школьник не выиграл на одном этапе, он может попробовать снова на следующем.

За отличную учебу — в правительство

фото Екатерина Иванова

«Многие путают. Думают: первый этап, потом второй, потом третий. А на самом деле попробовать можно три раза в год», — пояснил министр.

Чтобы правила были понятнее, организаторы рассматривают возможность дать этапам отдельные названия. Свои предложения могут направить родители, учителя и школьники.

Третий этап проходит в марте и апреле. В это время у школьников накапливается усталость, приближается конец учебного года, проходят всероссийские проверочные работы.

За отличную учебу — в правительство

фото Екатерина Иванова

Организаторы призывают родителей и педагогов поддержать участников: помочь им сохранить интерес к учёбе и завершить участие в акции.

По итогам года 12 победителей приглашают в правительство Псковской области. Губернатор Михаил Ведерников встречается с ними в своём рабочем кабинете, оставляет автограф и ставит отметку в бумажный дневник.

Для школьников и их родителей также проводят экскурсию по зданию правительства.

«Кто из школьников не мечтает примерить кресло губернатора Псковской области?» — отметил Александр Сорокин.

За отличную учебу — в правительство

фото Екатерина Иванова

Такая встреча становится для участников наградой за старание, а для их семей и учителей — поводом разделить радость от победы.

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