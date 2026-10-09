За отличную учебу — в правительство

В Псковской области начался 14-й сезон акции «Губернаторский дневник». Школьники собирают пятёрки и соревнуются за возможность встретиться с губернатором. Заявки начнут принимать 5 ноября, но готовиться к участию можно уже сейчас — получать хорошие оценки. Министр образования Псковской области Александр Сорокин рассказал, почему в акции успешно участвуют небольшие школы, какую роль играют учителя и как определяют победителей.

Количество учеников в школе не гарантирует успеха в конкурсе. По словам Александра Сорокина, небольшие образовательные учреждения неоднократно оказывались среди победителей.

«Чихачёвская школа — малюсенькая, несколько раз побеждала. Писковская школа — несколько раз», — рассказал министр.

Он отметил, что эти школы активно подают заявки. Их пример показывает: для участия важны не только хорошие оценки, но и заинтересованность школьников и педагогов.