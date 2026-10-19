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Общество

Псковские спасатели завоевали медали на забеге «Порхов – Красуха»

19 октября 2026 года, 16:33

Почти 130 легкоатлетов приняли участие в 48-м открытом чемпионате Псковской области по бегу по шоссе «Порхов – Красуха», посвящённом памяти жертв фашизма. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.

Псковские спасатели завоевали медали на забеге «Порхов – Красуха»

МЧС России по Псковской области

Соревнования приурочили ко Дню памяти жителей сожжённых деревень Псковской области.

Команда регионального ГУ МЧС выступает на этом забеге четвёртый год подряд. На этот раз две награды принесли псковские бегуньи.

Анастасия Разгуляева стала второй на дистанции 5 км как в своей возрастной категории (1987–1996 годов рождения), так и в абсолютном зачёте. Арина Семёнова на дистанции 10 км заняла второе место в возрастной группе (1997–2008 годов рождения) и взяла бронзу в абсолюте.

В составе команды также выступили Екатерина Устратова и Арина Смирнова. В МЧС поздравили спортсменов с заслуженными победами и высоким уровнем подготовки.

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