Псковичка за рулём Lifan сбила 77-летнюю пенсионерку

В Пскове на улице Красноармейской возле дома № 33 автомобиль Lifan, за рулём которого находилась женщина, наехал на 77-летнюю пенсионерку. Об этом сообщает Телеграм-канал «Псковская сводка. ПАИ».
В Пскове на улице Красноармейской возле дома № 33 автомобиль Lifan, за рулём которого находилась женщина, наехал на 77-летнюю пенсионерку. Об этом сообщает Телеграм-канал «Псковская сводка. ПАИ».
Пострадавшую доставили в больницу силами бригады медицины катастроф.
На месте работают спасатели аварийно-спасательной службы и сотрудники Госавтоинспекции. Причины и обстоятельства ДТП устанавливаются.