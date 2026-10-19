В ноябре стартует пятый сезон диктанта «Моя любовь, душа моя — Россия!»

С 5 по 8 ноября 2026 года состоится пятый сезон Всероссийского гражданско-патриотического диктанта «Моя любовь, душа моя — Россия!». Этот ежегодный просветительский проект проводят Президентская академия (РАНХиГС) и Научно-образовательная теологическая ассоциация (НОТА) совместно с Учебно-методическим советом по направлению «Государственное и муниципальное управление». В 2025 году в диктанте участвовали 78,5 тысячи человек из всех 89 регионов страны.

В новом сезоне проверить свои знания смогут студенты вузов и колледжей, ученики 5–11 классов, граждане старше 18 лет, а также соотечественники за рубежом и иностранцы. Тема диктанта в 2026 году посвящена Году единства народов России.

Все участники получат сертификаты, а абсолютные победители — приглашение на торжественную церемонию награждения в Президентской академии и возможность стать участниками просветительской программы в Москве и Свято-Троицкой Сергиевой лавре.

Ответить на вопросы можно на сайте, для этого достаточно мобильного устройства с интернетом. Помимо этого, на базовых очных площадках проекта пройдёт опрос общественного мнения о патриотизме, гражданской идентичности и ценностях.

Заместитель министра науки и высшего образования РФ Ольга Петрова назвала диктант неформальным и очень личным диалогом с молодыми людьми о прошлом и будущем России. «Диктант помогает им почувствовать живую связь с историей своей страны, объединяет студенческое сообщество, фокусирует внимание студентов на смыслах традиционных российских ценностей, пробуждает в их сердцах искреннее чувство патриотизма и личной сопричастности к судьбе Отечества. Надеемся, что этот проект продолжит развиваться и соберет еще больше единомышленников», — приводит её слова источник.

Президент НОТА, наместник Свято-Троицкой Сергиевой лавры, епископ Сергиево-Посадский и Дмитровский Кирилл (Зинковский) подчеркнул, что диктант помогает молодёжи сердечнее относиться к истории Отечества и внимательнее познавать духовные, культурные и религиозные традиции, переданные предшествующими поколениями. «Особую значимость проекту придает то, что его организатором выступает президентская академия — ведущий вуз подготовки управленческих кадров для страны. это закономерно и символично, именно здесь воспитываются будущие управленцы, которым предстоит оберегать и хранить традиционные ценности российского государства», — добавил он.

Диктант призван укрепить гражданский мир и согласие в России, а также единство народов страны на основе общероссийской гражданской идентичности. Среди его задач — сохранение и укрепление традиционных духовно-нравственных ценностей, недопущение фальсификации исторических событий и процессов, сохранение памяти о значимых достижениях российского государства с его многовековой историей, а также формирование в молодёжном сознании общественно значимых ориентиров развития российского общества.