Псковский писатель Игорь Смолькин получил «Золотого Витязя»

Председатель правления Псковского отделения Союза писателей России Игорь Смолькин (Изборцев) стал лауреатом главной награды XVII Международного славянского литературного форума «Золотой Витязь» в номинации «Проза». Об этом «Псковской правде» рассказали в пресс-службе областного министерства культуры.

Награждение состоялось в московском Сретенском монастыре — форум собирает литераторов славянского мира вокруг традиционных духовно-нравственных ценностей. Смолькина (Изборцева) отметили за многолетний литературный труд.

Там же писателя чествовали как лауреата Патриаршей литературной премии имени святых равноапостольных Кирилла и Мефодия. Высшие знаки церковно-литературного признания ему вручил председатель Издательского совета Русской православной церкви митрополит Калужский и Боровский Климент. Патриаршая премия учреждена в 2009 году и присуждается не за отдельную книгу, а по совокупности заслуг — за вклад в русскую литературу, сохранение её нравственных основ и утверждение духовных ориентиров.

За всю историю награды её получили лишь 44 литератора. Игорь Смолькин стал вторым псковским лауреатом этой премии: первым в 2014 году был критик и публицист Валентин Курбатов. В министерстве поздравили писателя с заслуженным признанием и пожелали осуществления творческих планов.