Псково-Печерскую икону «Умиление» встретили в Краснодаре

Чудотворная Псково-Печерская икона Божией Матери «Умиление» приехала в Краснодар. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе Кубанской митрополии.

Святыню доставили в Свято-Екатерининский кафедральный собор утром 17 октября.

Встречу возглавил митрополит Екатеринодарский и Кубанский Василий. Владыка совершил молебен перед образом в сослужении духовенства епархии.

Затем митрополит Василий обратился к священникам и прихожанам с проповедью.