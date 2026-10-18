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Общество

В Пскове выступили Юлия Пересильд и «Мандрагора»

18 октября 2026 года, 09:40

17 октября в Псковском драмтеатре имени А. С. Пушкина прошёл  концерт Юлии Пересильд и группы «Мандрагора», посвящённый 85-летию битвы под Москвой. Об этом сообщает  ПАИ.

В Пскове выступили Юлия Пересильд и «Мандрагора»

Фото: Екатерина Иванова
В Пскове выступили Юлия Пересильд и «Мандрагора»

Фото: Екатерина Иванова

Перед выступлением актриса и музыканты пообщались с прессой. Сценарий вечера построили на фронтовых письмах, дневниковых записях и песнях военных лет, которые прозвучали в новых авторских аранжировках.

В фойе театра гости могли увидеть передвижную экспозицию «Этот день мы приближали…». В день концерта также чествовали победителей литературно-поэтического конкурса «Память о Великой войне...», организованного на сайте «Птица-Победа».

Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Его создатели стремятся осмыслить подвиг победителей через современный художественный язык и личные истории людей, прошедших войну. В ходе тура Юлия Пересильд посетила Тулу, Тверь, Наро-Фоминск, Великий Новгород, Ковров, Смоленск и другие города.

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