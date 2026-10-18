В Пскове выступили Юлия Пересильд и «Мандрагора»

Перед выступлением актриса и музыканты пообщались с прессой. Сценарий вечера построили на фронтовых письмах, дневниковых записях и песнях военных лет, которые прозвучали в новых авторских аранжировках.

В фойе театра гости могли увидеть передвижную экспозицию «Этот день мы приближали…». В день концерта также чествовали победителей литературно-поэтического конкурса «Память о Великой войне...», организованного на сайте «Птица-Победа».

Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Его создатели стремятся осмыслить подвиг победителей через современный художественный язык и личные истории людей, прошедших войну. В ходе тура Юлия Пересильд посетила Тулу, Тверь, Наро-Фоминск, Великий Новгород, Ковров, Смоленск и другие города.