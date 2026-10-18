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Общество

Михаил Ведерников поздравил псковичей с Днем отца

18 октября 2026 года, 16:34

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поздравил псковичей с Днём отца в своем канале в мессенджере MAX.

Михаил Ведерников поздравил псковичей с Днем отца

Фото: канал Михаила Ведерникова в MAX

«Отцовство учит терпению, мудрости и, конечно, безусловной любви. Быть рядом, поддерживать, защищать, помогать делать первые шаги и принимать важные решения – в этом большая радость и большая ответственность», – подчеркнул глава региона.

Он пожелал, чтобы каждому дому тепла, взаимопонимания и гордости за близких.

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