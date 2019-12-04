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Селфи-конкурс #ВсеВПсков – 2019

Началось голосование за участников селфи-конкурса #ВсеВПсков

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4 декабря 2019 года, 16:11
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«Псковская правда» завершила сбор работ на конкурс #ВсеВПсков, участниками которого стали школьники со всей России, посетившие этой осенью Псковскую область по федеральной программе развития детского туризма.

Мы предложили юным туристам прислать в редакцию эмоциональные селфи, вдохновленные поездкой, поучаствовать в голосовании и получить возможность выиграть один из трёх замечательных призов.

Напомним, Псковская область эксклюзивно в третий раз была включена в федеральную программу детского туризма. Благодаря этому Псковщину осенью 2019 года посетили почти 1100 школьников со всех уголков России и каждый из них получил возможность участвовать в конкурсе #ВсеВПсков.

Голосование за участников конкурса в номинации «Селфи» продлится до 15 января 2020 года. Победителем станет участник, чье фото наберет самое большое число голосов. Победитель в номинации «Селфи» получает смартфон.

Для того, чтобы проголосовать, перейдите по этой ссылке, кликните на одну из иконок социальной сети «ВКонтакте», «Фейсбук» или «Одноклассники». Разрешите приложению uLogin доступ к вашему аккаунту (это совершенно безопасно!) и кликните на звёздочку под нужным фото.

Когда будут разыграны призы в номинациях «Рисунок» и «Блогер» в конкурсе #ВсеВПсков читайте здесь.

Положение о конкурсе ищите в официальной группе «Псковской правды» во «ВКонтакте».

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