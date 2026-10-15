Правила хорошего вида

Псков – город, который умеет сочетать историю и современность. Здесь рядом с древними храмами появляются благоустроенные пространства, а на смену хаотичной торговле приходят цивилизованные форматы. За последние годы облик областного центра заметно меняется: где-то на месте старых объектов вырастают новые площадки, где-то город вместе с бизнесом ищет компромисс, а где-то последовательно отстаивает интересы жителей. Городские власти не просто следят за порядком – они выстраивают систему, в которой комфортно и жителям, и предпринимателям, и гостям региона. О том, как идёт эта работа, какие перемены уже заметны и что предстоит сделать, рассказал в программе «Оглавление »заместитель главы администрации Пскова Андрей Ульянов.

Городской надзор

История с торговым центром «Магеллан», несколько лет остававшаяся в центре внимания, наконец завершилась. Долгие судебные тяжбы закончились тем, что собственники сами решили демонтировать объект. В администрации это оценили как ответственный шаг навстречу городу. «Такое решение вызывает уважение, потому что это значительно сокращает сроки, при которых мы можем уже приступить к благоустройству этой территории», – подчеркнул Андрей Ульянов. Теперь на освободившемся месте появится благоустроенное пространство – проект уже на финальном этапе. Как только поступит финансирование, территорию приведут в порядок: сейчас она ещё требует внимания, и город намерен довести дело до конца. Объектов, сопоставимых с «Магелланом» по площади, в городе больше нет. Остаётся более рутинная, но не менее важная работа: отдельные ларьки, которые требуют внимания городских служб. Сегодня в Пскове 354 нестационарных торговых объекта. За каждым следят: контрольное управление ежедневно проводит рейды по улицам, и здесь большую помощь оказывают сами жители – именно от горожан чаще всего поступают сигналы о том, что тот или иной ларёк давно не работает. Это самый эффективный канал обратной связи.

Дальше включается отработанный механизм. Объект берут в мониторинг: в течение двух месяцев сотрудник выезжает на место и проводит фотофиксацию. Если за это время ларёк так и не ожил, администрация направляет уведомления и предписания, а конечным итогом становится расторжение договора в одностороннем порядке – со всеми вытекающими последствиями, включая обязанность собственника демонтировать объект. Иногда демонтировать приходится своими силами – тогда расходы выставляют владельцу. За прошлый год так убрали шесть торговых объектов. Но дело не только в том, работает ларёк или нет. «Наша задача – это не только внешний вид, но и доступность этих объектов», – подчёркивает Андрей Ульянов. При согласовании проектов учитывают и потребности маломобильных граждан – в этом администрации помогает депутат городской думы, возглавляющий общество инвалидов. Его экспертиза позволяет оценивать идеи предпринимателей не только с точки зрения эстетики, но и с точки зрения удобства для людей с ограниченными возможностями здоровья. Отдельная история – как меняется сам облик ларьков. И здесь в игру вступает дизайн-код.

Торговое преображение

Дизайн-код для нестационарных объектов приняли в октябре 2025 года, дав бизнесу 24 месяца на приведение точек в порядок. Срок истекает в ноябре 2027-го, и сейчас заявления на согласование подали около 30% владельцев. В администрации отмечают: с каждым месяцем предприниматели обращаются всё активнее, и это хороший знак. Город не ждёт последнего дня. Предпринимателей обзванивают, приглашают на встречи, собирают вместе владельцев соседних ларьков – особенно там, где точки стоят рядами по пять-шесть штук. В таком случае у них должен быть единый архитектурный облик, и администрация помогает бизнесу договориться между собой. «Буквально неделю назад мы это делали, – рассказывает Андрей Ульянов. – Говорили: ребят, вам надо вместе собраться и определить, как ваши объекты будут выглядеть в едином стиле». Самое заметное – баннеры, которые создают дополнительный визуальный шум. Многие из них находятся в ненадлежащем состоянии и не несут смысловой нагрузки. Убрать их планируют до конца октября силами самих владельцев – и бизнес откликается. Тем, кто не приведёт объект в соответствие, грозит расторжение договора: механизм уже отработан. В администрации рассчитывают, что к ноябрю 2027 года максимальное количество ларьков приведут в соответствие с дизайн-кодом. «Те, кто проигнорируют наши письменные, устные просьбы и принципы законодательства, – тогда их уже степень ответственности», – резюмирует Андрей Ульянов.

Рекламный порядок

Рекламных конструкций в Пскове около 180. За год их стало чуть меньше – часть билбордов демонтировали, по другим не продлили договоры. Но есть и хорошая новость: доходы бюджета от рекламы растут. Если в 2023 году они составляли 8,7 млн рублей, то за 2025-й – уже 13,9 млн. Рынок живёт, просто становится цивилизованнее. Город прорабатывает и цифровые форматы, отмечает Андрей Ульянов. Однако просто заменить старые конструкции на современные не получится: нужны согласования с сетевиками и правоохранительными органами из-за требований безопасности дорожного движения. Световые конструкции – это отдельная зона ответственности, и по каждой точке ведётся планомерная работа.

При этом сами предприниматели активно ищут новые места. Схема размещения рекламных конструкций – вещь гибкая: если место соответствует нормативам, его включают в схему, а дальше проводят конкурс. Правда, на пути бизнеса часто встают подземные коммуникации: газовые сети, водоканал, теплотрассы. Большой процент заявок отсеивается именно на этапе рассмотрения – там, где объект физически разместить нельзя. Тем не менее рынок развивается, и платежи в бюджет это подтверждают. Администрация, со своей стороны, продолжает чистить схему от пустых мест: если меняются градостроительные планы или расширяется улично-дорожная сеть, точки исключают.

Новые форматы

Тем временем торговля в Пскове ищет новые форматы. Сельхозярмарки набирают обороты, и число участников растёт год от года. «Рынок говорит сам за себя. Нам главное не мешать», – отмечает Андрей Ульянов. Вскоре появится ещё одна площадка – проект «Палкинские ряды». Это будет современный фермерский рынок с фудкортами, благоустроенной территорией и парковкой – по сути, рынок нового поколения, каких немало в Москве и Петербурге. Инвестиционное соглашение подписали в этом году, сейчас идут археологические изыскания, затем начнутся строительно-монтажные работы. В администрации надеются, что место полюбится псковичам: там можно будет не только купить экологически чистую продукцию, но и просто прогуляться с детьми. Для пенсионеров, торгующих своей продукцией, администрация ежегодно расширяет сеть бесплатных торговых столов. «В основном, конечно, мы это делаем для поддержки пожилых людей, которым комфортнее продавать свою продукцию неподалеку от дома», – рассказывает Андрей Ульянов. Где возможно, рядом со столами ставят ограждения, биотуалеты и видеонаблюдение. Стихийная торговля с земли – тема, которая остаётся на контроле. За год составили 25 протоколов на 67 тыс. рублей штрафов, и около 70% нарушений приходятся на дни крупных городских праздников, когда в Псков приезжают гости с однотипным товаром. С этим работают совместно с полицией, а горожанам, которые хотят продать свою продукцию, всегда подскажут, где найти легальное место.

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