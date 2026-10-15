Правила хорошего вида

Псков – город, который умеет сочетать историю и современность. Здесь рядом с древними храмами появляются благоустроенные пространства, а на смену хаотичной торговле приходят цивилизованные форматы. За последние годы облик областного центра заметно меняется: где-то на месте старых объектов вырастают новые площадки, где-то город вместе с бизнесом ищет компромисс, а где-то последовательно отстаивает интересы жителей. Городские власти не просто следят за порядком – они выстраивают систему, в которой комфортно и жителям, и предпринимателям, и гостям региона. О том, как идёт эта работа, какие перемены уже заметны и что предстоит сделать, рассказал в программе «Оглавление »заместитель главы администрации Пскова Андрей Ульянов.
История с торговым центром «Магеллан», несколько лет остававшаяся в центре внимания, наконец завершилась.
Долгие судебные тяжбы закончились тем, что собственники сами решили демонтировать объект. В администрации это оценили как ответственный шаг навстречу городу.
«Такое решение вызывает уважение, потому что это значительно сокращает сроки, при которых мы можем уже приступить к благоустройству этой территории», – подчеркнул Андрей Ульянов.
Теперь на освободившемся месте появится благоустроенное пространство – проект уже на финальном этапе. Как только поступит финансирование, территорию приведут в порядок: сейчас она ещё требует внимания, и город намерен довести дело до конца.
Объектов, сопоставимых с «Магелланом» по площади, в городе больше нет. Остаётся более рутинная, но не менее важная работа: отдельные ларьки, которые требуют внимания городских служб.
Сегодня в Пскове 354 нестационарных торговых объекта. За каждым следят: контрольное управление ежедневно проводит рейды по улицам, и здесь большую помощь оказывают сами жители – именно от горожан чаще всего поступают сигналы о том, что тот или иной ларёк давно не работает. Это самый эффективный канал обратной связи.
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Дальше включается отработанный механизм. Объект берут в мониторинг: в течение двух месяцев сотрудник выезжает на место и проводит фотофиксацию. Если за это время ларёк так и не ожил, администрация направляет уведомления и предписания, а конечным итогом становится расторжение договора в одностороннем порядке – со всеми вытекающими последствиями, включая обязанность собственника демонтировать объект.
Иногда демонтировать приходится своими силами – тогда расходы выставляют владельцу. За прошлый год так убрали шесть торговых объектов. Но дело не только в том, работает ларёк или нет.
«Наша задача – это не только внешний вид, но и доступность этих объектов», – подчёркивает Андрей Ульянов. При согласовании проектов учитывают и потребности маломобильных граждан – в этом администрации помогает депутат городской думы, возглавляющий общество инвалидов. Его экспертиза позволяет оценивать идеи предпринимателей не только с точки зрения эстетики, но и с точки зрения удобства для людей с ограниченными возможностями здоровья.
Отдельная история – как меняется сам облик ларьков. И здесь в игру вступает дизайн-код.
Дизайн-код для нестационарных объектов приняли в октябре 2025 года, дав бизнесу 24 месяца на приведение точек в порядок. Срок истекает в ноябре 2027-го, и сейчас заявления на согласование подали около 30% владельцев. В администрации отмечают: с каждым месяцем предприниматели обращаются всё активнее, и это хороший знак.
Город не ждёт последнего дня. Предпринимателей обзванивают, приглашают на встречи, собирают вместе владельцев соседних ларьков – особенно там, где точки стоят рядами по пять-шесть штук. В таком случае у них должен быть единый архитектурный облик, и администрация помогает бизнесу договориться между собой. «Буквально неделю назад мы это делали, – рассказывает Андрей Ульянов. – Говорили: ребят, вам надо вместе собраться и определить, как ваши объекты будут выглядеть в едином стиле».
Самое заметное – баннеры, которые создают дополнительный визуальный шум. Многие из них находятся в ненадлежащем состоянии и не несут смысловой нагрузки. Убрать их планируют до конца октября силами самих владельцев – и бизнес откликается. Тем, кто не приведёт объект в соответствие, грозит расторжение договора: механизм уже отработан.
В администрации рассчитывают, что к ноябрю 2027 года максимальное количество ларьков приведут в соответствие с дизайн-кодом. «Те, кто проигнорируют наши письменные, устные просьбы и принципы законодательства, – тогда их уже степень ответственности», – резюмирует Андрей Ульянов.
Рекламных конструкций в Пскове около 180. За год их стало чуть меньше – часть билбордов демонтировали, по другим не продлили договоры. Но есть и хорошая новость: доходы бюджета от рекламы растут. Если в 2023 году они составляли 8,7 млн рублей, то за 2025-й – уже 13,9 млн. Рынок живёт, просто становится цивилизованнее.
Город прорабатывает и цифровые форматы, отмечает Андрей Ульянов. Однако просто заменить старые конструкции на современные не получится: нужны согласования с сетевиками и правоохранительными органами из-за требований безопасности дорожного движения. Световые конструкции – это отдельная зона ответственности, и по каждой точке ведётся планомерная работа.
фото редакции
При этом сами предприниматели активно ищут новые места. Схема размещения рекламных конструкций – вещь гибкая: если место соответствует нормативам, его включают в схему, а дальше проводят конкурс. Правда, на пути бизнеса часто встают подземные коммуникации: газовые сети, водоканал, теплотрассы. Большой процент заявок отсеивается именно на этапе рассмотрения – там, где объект физически разместить нельзя.
Тем не менее рынок развивается, и платежи в бюджет это подтверждают. Администрация, со своей стороны, продолжает чистить схему от пустых мест: если меняются градостроительные планы или расширяется улично-дорожная сеть, точки исключают.
Тем временем торговля в Пскове ищет новые форматы. Сельхозярмарки набирают обороты, и число участников растёт год от года. «Рынок говорит сам за себя. Нам главное не мешать», – отмечает Андрей Ульянов.
Вскоре появится ещё одна площадка – проект «Палкинские ряды». Это будет современный фермерский рынок с фудкортами, благоустроенной территорией и парковкой – по сути, рынок нового поколения, каких немало в Москве и Петербурге. Инвестиционное соглашение подписали в этом году, сейчас идут археологические изыскания, затем начнутся строительно-монтажные работы. В администрации надеются, что место полюбится псковичам: там можно будет не только купить экологически чистую продукцию, но и просто прогуляться с детьми.
Для пенсионеров, торгующих своей продукцией, администрация ежегодно расширяет сеть бесплатных торговых столов. «В основном, конечно, мы это делаем для поддержки пожилых людей, которым комфортнее продавать свою продукцию неподалеку от дома», – рассказывает Андрей Ульянов. Где возможно, рядом со столами ставят ограждения, биотуалеты и видеонаблюдение.
Стихийная торговля с земли – тема, которая остаётся на контроле. За год составили 25 протоколов на 67 тыс. рублей штрафов, и около 70% нарушений приходятся на дни крупных городских праздников, когда в Псков приезжают гости с однотипным товаром. С этим работают совместно с полицией, а горожанам, которые хотят продать свою продукцию, всегда подскажут, где найти легальное место.
Конкурсы, которые объединяют
В этом году в Пскове впервые провели конкурс «Псковские каникулы» с призовым фондом около 1 млн рублей. На него подали больше 35 заявок, а победитель получит 200 тыс. рублей. Итоги подведут в октябре.
Идея родилась из новогоднего конкурса, который проводится много лет. В этом году решили расширить сезонность: появился брендбук с цветовой гаммой и паттернами, а предпринимателям предложили украшать свои объекты в едином стиле. Реакция превзошла ожидания – заявок оказалось больше, чем рассчитывали, несмотря на сжатые сроки.
«Некоторые действительно видно, что очень сильно постарались», – делится впечатлениями Андрей Ульянов, которому довелось заполнять оценочные листы. В конкурсе есть и народная номинация – горожане тоже могут получить денежный приз. Отдельная категория – социальные учреждения: некоторые детские сады и школы подошли к украшению с большим вниманием.
Псков меняется бережно и последовательно. Город учится договариваться, помогать бизнесу и поощрять инициативу. И это – главный признак того, что визуальный шум постепенно остаётся в прошлом.