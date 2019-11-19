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Экономика

Псковские туроператоры проехали 12 тысяч километров, встречая школьников со всей России

19 ноября 2019 года, 16:26

12 тысяч километров на «Ласточке» проехали псковские туроператоры, встречая группы школьников, которые после Великого Новгорода посещали Псков в рамках национального проекта «Культура» (подпроект «Творческие люди»). Об этом 19 ноября сообщила директор бюро путешествий «Континет» Светлана Баранова в ходе пресс-конференции в пресс-центре «Псковской правды».

По ее словам, последние дети 14 ноября покинули Псковскую область, оставив массу отзывов и впечатлений.

«География широка: самые южные регионы – Севастополь, Осетия, самые восточные – Хабаровский край, Томская область. И получался хороший замес детей. Например, в отеле были дети из Севастополя и из Иваново. Где они ещё могут встретиться, как не в Пскове?», - отметила Светлана Баранова

Она напомнила, что в 2016 году в рамках проекта «Культура» Псковскую область посетило 452 ребенка, в 2018 году – 1353.

В нынешнем году цифра составила 1100, но зато произошел качественный рост. Проект был не двухдневный, а четырёхдневный.

«Среди наших партнеров хочу ответить РЖД. 12 тысяч километров мы проехали на «Ласточке», чтоб забрать наши группы из Новгорода и привести в Псков», - рассказала Светлана Баранова.

Напомним, в нынешнем году для российских школьников в третий раз пройдёт конкурс #ВсеВПсков. Дети смогут побороться за главные призы в трёх номинациях: блогер, рисунок и селфи. Победители конкурса получат в подарок смартфон, семейный тур в Псковскую область, проживание в загородном отеле вместе с семьей - то есть смогут показать Псковщину родным.

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