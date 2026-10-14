«Кричит о помощи»

Психологическое здоровье ребёнка — это не только хорошие оценки и спокойные вечера. За внешним благополучием иногда скрывается проблема, которую взрослые замечают слишком поздно. А бывает и наоборот: родители видят, что с ребёнком что-то происходит, но не знают, как реагировать — ругать, жалеть или срочно вести к специалисту. О том, как распознать тревожные сигналы и что делать – в материале «Псковской правды».

Семья и школа - одна зона

Заместитель министра образования Псковской области Сергей Николаев уверен: чёткой границы между ответственностью семьи и школы не существует. «Зона ответственности семьи и школы — это общая зона», — подчеркнул он, напомнив, что родители, педагоги и дети — участники одного образовательного процесса.

По его словам, благополучие ребёнка — задача всех, кто рядом с ним: утром это родители, днём — школа, вечером — снова семья, сверстники и родственники. Даже обычная контрольная для одного — рядовое задание, а для другого — настоящий стресс. И от того, как взрослые помогут справиться с этим стрессом, во многом зависит состояние ребёнка.

Инспектор отдела криминалистики СУ СК России по Псковской области Лариса Костелевская разделила все нарушения поведения на две группы. Первая направлена вовне: вызывающая агрессия дома и в школе, буллинг, жестокость к младшим и животным, кражи и порча имущества. Вторая — на самого себя: зависимости, включая алкоголь, наркотики и вейпы, самоповреждающее поведение, избыточные татуировки и травматичные пирсинги, а также тревожные и депрессивные состояния.

«Любое нарушение поведения, поведение отклоняющееся от нормы, оно криком о помощи является», — подчеркнула Лариса Костелевская.

Она отметила, что причины такого поведения делятся на три большие группы: органические нарушения в организме, кризис пубертата и проблемы взаимоотношений в семье.