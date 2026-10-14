«Кричит о помощи»

Психологическое здоровье ребёнка — это не только хорошие оценки и спокойные вечера. За внешним благополучием иногда скрывается проблема, которую взрослые замечают слишком поздно. А бывает и наоборот: родители видят, что с ребёнком что-то происходит, но не знают, как реагировать — ругать, жалеть или срочно вести к специалисту. О том, как распознать тревожные сигналы и что делать – в материале «Псковской правды».
Семья и школа - одна зона
Заместитель министра образования Псковской области Сергей Николаев уверен: чёткой границы между ответственностью семьи и школы не существует. «Зона ответственности семьи и школы — это общая зона», — подчеркнул он, напомнив, что родители, педагоги и дети — участники одного образовательного процесса.
По его словам, благополучие ребёнка — задача всех, кто рядом с ним: утром это родители, днём — школа, вечером — снова семья, сверстники и родственники. Даже обычная контрольная для одного — рядовое задание, а для другого — настоящий стресс. И от того, как взрослые помогут справиться с этим стрессом, во многом зависит состояние ребёнка.
Инспектор отдела криминалистики СУ СК России по Псковской области Лариса Костелевская разделила все нарушения поведения на две группы. Первая направлена вовне: вызывающая агрессия дома и в школе, буллинг, жестокость к младшим и животным, кражи и порча имущества. Вторая — на самого себя: зависимости, включая алкоголь, наркотики и вейпы, самоповреждающее поведение, избыточные татуировки и травматичные пирсинги, а также тревожные и депрессивные состояния.
«Любое нарушение поведения, поведение отклоняющееся от нормы, оно криком о помощи является», — подчеркнула Лариса Костелевская.
Она отметила, что причины такого поведения делятся на три большие группы: органические нарушения в организме, кризис пубертата и проблемы взаимоотношений в семье.
Отдельный тревожный сигнал — если ребёнок скрывает, где проводит время, и не знакомит родителей с новыми друзьями. «Мы должны знать друзей наших детей в лицо, быть с ними знакомыми», — уверена Лариса Костелевская.
По её словам, родителям стоит присматриваться и к более конкретным маркерам: следам инъекций, резкому исчезновению карманных денег, странным компаниям, нарушениям сна и аппетита, падению успеваемости.
При этом наказывать агрессией бесполезно. «Любая агрессия породит ответную агрессию во много раз сильнее, и это будет ходьба по кругу», - уверена она.
Запуганный ребёнок, предупредила специалист, вырастет запуганным взрослым.
Самое важное, по мнению Ларисы Костелевской, - чтобы ребёнок чувствовал за спиной опору. «Ребёнок должен знать и понимать, что за его спиной стоит опора, любящий сильный родитель, который не чурается того, чтобы хвалить, обнимать, целовать, погладить», — сказала она.
Семейный кодекс обязывает родителей заботиться о нравственном, физическом, психическом и духовном развитии ребёнка, напомнила старший помощник руководителя СУ СК России по Псковской области Валерия Першина. За неисполнение этих обязанностей предусмотрена ответственность по статье 5.35 КоАП РФ, а за жестокое обращение — уже уголовная, по статье 156 УК РФ.
В псковской практике были случаи, когда родители давали маленькому ребёнку алкоголь, чтобы он спал и не тревожил их.
«Наша задача не напугать родителя, не лишить его каких-то прав по воспитанию ребёнка, а обратить внимание на своих детей», — подчеркнула Валерия Першина. Она также отметила, что проблемы всё чаще возникают и во внешне благополучных семьях, где родители ограничиваются вопросом «как дела в школе?», не вникая в мир ребёнка.
Сергей Николаев дал родителям простой совет: если ребёнок вдруг изменился, не стоит ждать. «Если у нас что-то заболело, мы идём к специалисту», — сказал он.
Помочь может школьный психолог — он обязан хранить тайну обращения, — а также Центр психолого-педагогической реабилитации и коррекции, где консультацию даст сторонний специалист.
Главное, подчеркнул заместитель министра, не оставлять замеченную проблему без решения.