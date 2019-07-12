Геральдический совет утвердил эскизы государственных наград Псковской области. Как сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации области, речь идет о нагрудном знаке «Почетный гражданин Псковской области», почетном знаке и медали «За заслуги перед Псковской областью» и «Родительская слава Псковской области». Заседание совета прошло 11 июля под председательством заместителя губернатора региона Николая Цветкова.

На заседании были представлены окончательные эскизы наград, а также изменения, внесенные по предложению членов Геральдического совета. В ближайшее время утвержденный эскиз и описание высшей награды региона — нагрудного знака к званию «Почетный гражданин Псковской области» будут направлены в Псковское областное Собрание депутатов для последующего утверждения положения о звании. На основе утвержденных эскизов остальных государственных наград будет издан указ губернатора области.

Также была рассмотрена инициатива Общественной палаты РФ об учреждении почетного звания «Заслуженный меценат Псковской области» и знака «Заслуженный доброволец Псковской области».

- Подобные награды есть во многих субъектах России. Знак «Заслуженный доброволец Псковской области» должен стать дополнительной формой поощрения за добровольную службу обществу, достижения и инновации в сфере добровольческой деятельности, вклад в развитие и поддержку волонтерства, - отметил председатель Общественной палаты Псковской области Анатолий Мультах.

На заседании также обсудили работу конкурс на музыку для гимна, на него поступило 17 заявок. «Каждую из них анализируют члены специально созданного Экспертного совета в индивидуальном порядке. Итоговое решение о победителе конкурса будет принято в ближайшее время на совместном заседании.

Напомним, что до недавнего времени Псковская область была единственным субъектом РФ, у которого не было своего флага и гимна, а используемый герб не соответствовал современным геральдическим требованиям и не был внесен в государственный геральдический регистр РФ. Инициатива разработки геральдической символики Псковской области принадлежит губернатору региона Михаилу Ведерникову.