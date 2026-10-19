Два человека погибли и 16 пострадали в результате ДТП в Псковской области за неделю

С 12 по 18 октября в результате ДТП в Псковской области погибли два человека, еще 16 пострадали. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе регионального Управления Госавтоинспекции УМВД России.
С 12 по 18 октября в результате ДТП в Псковской области погибли два человека, еще 16 пострадали. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе регионального Управления Госавтоинспекции УМВД России.
За неделю дорожные инспекторы зарегистрировали 16 аварий и пресекли 1 238 административных правонарушений в области безопасности дорожного движения.
Кроме того, вычислили 34 пьяных водителя. Пять попались повторно.