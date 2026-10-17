В «Бурачках» не пропустили итальянских насекомых-энтомофагов

На госгранице России в Псковской области запретили ввоз партии насекомых-энтомофагов и нематод-энтомофагов. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора.

Товар шел через многосторонний автомобильный пункт пропуска «Бурачки» на российско-латвийском участке и предназначался московскому получателю.

В ходе ветеринарного контроля выяснилось, что продукция итальянского предприятия не может ввозиться в Россию: ее сертификация приостановлена с 7 октября 2026 года.

Специалисты расценили это как нарушение указания Россельхознадзора.

Ввоз живого товара на таможенную территорию ЕАЭС был запрещен, в связи с чем груз оформили на возврат и отправили назад на сопредельную территорию.