Уроженец Пскова kvyaboy принял участие в шоу «Суперниндзя» на канале СТС

Уроженец Пскова, блогер Михаил Квятковский, известный как kvyaboy, принял участие в экстремальном шоу «Суперниндзя» на телеканале СТС. Выпуск вышел в эфир 18 октября.
Уроженец Пскова, блогер Михаил Квятковский, известный как kvyaboy, принял участие в экстремальном шоу «Суперниндзя» на телеканале СТС. Выпуск вышел в эфир 18 октября.
Он рассказал, что у него 2,4 млн подписчиков. Блогер снимает юмористический и спортивный контент, чтобы, по его словам, поднять людям настроение.
Михаил поделился, что через юмор проживает собственную трагедию. Он потерял дядю, который заменил ему отца. У мужчины был рак кожи. Дядя случайно содрал родинку и все развилось в злокачественную опухоль. Когда узнали, была уже третья – переходящая в четвертую стадия.
Блогер очень тяжело переживал эту утрату. Из-за тревоги и жжения в груди ему даже пришлось обратиться к врачам, поскольку такое состояние грозит инфарктом, инсультом.
«Я подумал, что ситуацию нужно отпустить, потому что ничего хорошего я не получу. <…> Я пришел на проект, потому что ты сам выбираешь какой будет твоя жизни, сам ищешь поводы для счастья», – рассказал уроженец Пскова.
В результате он прошел все части сложного испытания.
«Боже, как обидно. Он преодолел обратный противоход. Он пробежал вертикальную стенку, преодолел трапецию, удержался на диске. Все что оставалось, раскачаться и забрать кольцо. Но он бился изо-всех сил», – отметили его прохождение ведущие.
Блогер Дмитрий Масленников заметил, что Михаил сильно расстроен.
«Внутри пусто. Наверное, все-таки очень сильно переживал. Сильнее чем надо», – сказал пскович.
«Я вижу здесь столько атлетов, но тех, кто борется изо всех сил – я не забываю», – Валерия Астапова, оценивая выступление Миши.
Михаил не смог пройти в полуфинал, но он удивил всех прохождением трассы.