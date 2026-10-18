Уроженец Пскова kvyaboy принял участие в шоу «Суперниндзя» на канале СТС

Уроженец Пскова, блогер Михаил Квятковский, известный как kvyaboy, принял участие в экстремальном шоу «Суперниндзя» на телеканале СТС. Выпуск вышел в эфир 18 октября.

Он рассказал, что у него 2,4 млн подписчиков. Блогер снимает юмористический и спортивный контент, чтобы, по его словам, поднять людям настроение.

Михаил поделился, что через юмор проживает собственную трагедию. Он потерял дядю, который заменил ему отца. У мужчины был рак кожи. Дядя случайно содрал родинку и все развилось в злокачественную опухоль. Когда узнали, была уже третья – переходящая в четвертую стадия.

Блогер очень тяжело переживал эту утрату. Из-за тревоги и жжения в груди ему даже пришлось обратиться к врачам, поскольку такое состояние грозит инфарктом, инсультом.

«Я подумал, что ситуацию нужно отпустить, потому что ничего хорошего я не получу. <…> Я пришел на проект, потому что ты сам выбираешь какой будет твоя жизни, сам ищешь поводы для счастья», – рассказал уроженец Пскова.