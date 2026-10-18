Псковские онкохирурги используют современные методики для снижения риска лимфостаза

Псковские онкохирурги используют современные методики, чтобы снизить риск лимфостаза – отёка верхней конечности – после лечения рака молочной железы. Об этом в эфире «Серебряного дождя» рассказал ведущий онколог-мамолог, врач-хирург Псковского областного клинического онкодиспансера Сергей Калиновский.

По его словам, лимфостаз остаётся одной из серьёзных проблем для пациенток, перенёсших радикальное лечение. После мастэктомии с удалением лимфоузлов отёк руки развивается примерно у 40% женщин – это каждая четвёртая из десяти. Жизнь с таким осложнением требует постоянного ношения компрессионного трикотажа, кожа уплотняется и атрофируется, что заметно снижает качество жизни.

Снизить эти риски помогает биопсия сигнального лимфоузла. Как пояснил Сергей Калиновский, пациентке вводят препарат с радиоизотопом, который накапливается в лимфоузлах. «Во время операции специальным датчиком, гамма-детектором мы оцениваем накопление в лимфоузлах этого препарата», – рассказал он.

Удаляют только первый на пути оттока лимфы узел: если он чист, остальные лимфоузлы в подмышечной области можно сохранить. При таком подходе частота лимфостаза снижается – он развивается максимум у одной женщины из десяти.

Ещё один метод, который в диспансере планируют внедрить в ближайшее время, – двойное контрастирование. Во время операции одновременно вводят препарат в молочную железу и используют «зелёный» препарат со специальным устройством, чтобы оценить, как он распространяется по лимфатическим путям. «Происходит двойное контрастирование лимфатических путей со стороны молочной железы и со стороны верхней конечности. И мы во время операции видим, какой лимфоузел накапливает радиоизотоп и какой лимфоузел отвечает за отток лимфатической жидкости на руку», – рассказал онколог. Такой подход позволяет дополнительно защитить руку от отёка.

Подобные исследования, как обратил внимание Сергей Калиновский, проводили в Институте Герцена в Москве и за рубежом – все они показали, что двойное контрастирование снижает риск лимфостаза и улучшает качество жизни пациенток.