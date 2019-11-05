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Транспорт / Автопарк

Автобусная экономика

Стоимость проезда повысят, автопарк обновят, станции в районах закрывать не будут

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Алексей Кедров
5 ноября 2019 года, 10:44
Фото: Дарья Хваткова
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Проблемы пассажирских перевозок стали темой для «парламентского часа» на очередной сессии областного Собрания. О ситуации на главном автопредприятии региона «Псковпассажиравтотранс» депутатам рассказал председатель комитета по транспорту Псковской области Борис Ёлкин.

Он напомнил, что в 2019 году сохранены действующие льготы на перевозки для инвалидов, участников войны, ветеранов труда, бесплатный подвоз школьников и педагогов в сельской местности до образовательных организаций и обратно, бесплатная перевозка обучающихся на внеклассные мероприятия и итоговую аттестацию.

Однако значительная доля пассажирских перевозок выполняется по регулируемым тарифам, которые не всегда соответствуют реальным потребностям перевозчиков, посетовал Борис Ёлкин. Поэтому руководством предприятия принято решение об увеличении в некоторых городах нашей области тарифа до 22 рублей. В Пскове предлагается повысить стоимость проезда до 27 рублей. Дата продажи билетов по новой цене пока не называется.

Предполагаемый рост выручки от этого составит до 2 миллиона рублей в месяц. Существующая стоимость поездки не предусматривает финансовое развитие предприятия, поскольку дефицит оборотных средств препятствует в том числе обновлению парка.


Автобусная экономикаБорис Ёлкин,
председатель комитета по транспорту Псковской области 
Он пояснил, что объем бюджетной помощи за пять лет остается практически неизменным и не покрывает потерь предприятия, возникающих в результате государственного регулирования тарифов.


Борис Ёлкин также сообщил, что на обновление автобусного парка будет направлено более 2 млрд рублей. Кроме того, часть автобусов поступит в область из других регионов.

— Мы ведем переговоры с соседними регионами, чтобы получить дополнительные автобусы для нашего города. В настоящее время прорабатывается вопрос передачи

14 автобусов марки «Мерседес» из Московской области, — сообщил он.

Автобусная экономика
Проезд подорожает, но не везде и не сразу.
Фото Андрея Степанова.
На предприятии не сидят сложа руки. Планируют организовать модульный топливно-заправочный комплекс, что позволит снизить стоимость горюче-смазочных материалов и меньше зависеть от стоимости которую предлагают поставщики. Борис Ёлкин также рассказал о планах по развитию автостанций в районных центрах.

— Пока ни одной автостанции в Псковской области закрыто не будет. Это социально значимые объекты. У нас нет желания их закрыть, — подчеркнул Борис Ёлкин.

Он также пообещал, что если встанет вопрос о закрытии какой-либо автостанции, то решение будет приниматься коллегиально и с главами районов.

Председатель Псковского областного Собрания Александр Котов попросил не забывать приглашать на такие собрания депутатов регионального парламента.

— Мы с людьми общаемся, и знаем, как они к этому относятся. Закрытие автопавильонов и автостанций — это не тот путь, с помощью которого можно экономить расходы,— отметил он. 

КСТАТИ

465 маршрутов обслуживают автобусы в Псковской области: 415 — пригородных, 50 — междугородних. 80% — социально значимые.

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