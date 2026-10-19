Поисковики нашли останки почти 250 человек в Дновском районе

Поисковые работы завершились в урочище Колотушино, где в военные годы действовал нацистский концлагерь.

Благодаря найденным медальонам и личным вещам удалось восстановить имена шестерых бойцов. Останки отправят в лабораторию на экспертизу, чтобы окончательно подтвердить данные, а затем стартует следующий важный этап — поиск родственников погибших.

Собранные материалы переданы в Следственный комитет в рамках проекта «Без срока давности». Их приобщат к делу о геноциде. Когда все процедуры завершатся, останки защитников Отечества и мирных граждан со всеми почестями предадут земле на братском захоронении. Сегодня финальной точкой Вахты памяти этого года, как отметил губернатор, стало перезахоронение останков, поднятых в прошлую экспедицию.

Михаил Ведерников поблагодарил поисковиков и всех участников Вахты памяти, приехавших в Псковскую область из 23 регионов России.

«Стойкость, сплочённость и неравнодушие возвращают из забвения имена и судьбы тех, кто отдал жизнь за нашу страну», — подчеркнул он.