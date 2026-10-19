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Общество / Здоровье

Пока ничего не болит

Почему диспансеризацию не стоит откладывать

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Алексей Кедров
19 октября 2026 года, 09:12
Фото: Андрей Степанов
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Работа, семья, домашние дела — повод отложить визит в поликлинику находится почти всегда. Особенно если самочувствие хорошее и жалоб нет. Однако отсутствие боли ещё не означает, что со здоровьем всё в порядке. О том, зачем проходить диспансеризацию, какие проблемы она помогает выявить и как преодолеть тревогу перед обследованием, рассказала специалист Центра общественного здоровья и медицинской профилактики Псковской области Елена Малыгина.

Не ждать тревожного сигнала 

Некоторые заболевания на ранних стадиях не вызывают заметных жалоб. Человек продолжает жить в привычном ритме, не подозревая о повышенном давлении, нарушениях углеводного обмена или других изменениях, требующих внимания врача. Именно поэтому ориентироваться только на самочувствие недостаточно.

«Диспансеризация нужна не только тогда, когда что-то беспокоит. Её задача — выявить заболевания и факторы риска до появления выраженных жалоб, когда ещё есть возможность своевременно принять меры», — объясняет Елена Малыгина.

Объём диспансеризации зависит от возраста, пола и предусмотренных программой показаний. Она включает анкетирование, измерение основных показателей здоровья, исследования и врачебный осмотр. Для определённых возрастных групп предусмотрены дополнительные обследования, в том числе онкологические скрининги.

Например, ЭКГ проводят при первом прохождении профилактического медосмотра, а с 35 лет — ежегодно. Флюорография в рамках профилактического обследования предусмотрена раз в два года, при этом учитываются результаты ранее выполненных исследований.

Для женщин предусмотрены гинекологический осмотр и обследования для раннего выявления заболеваний шейки матки, а с определённого возраста — маммография. Мужчинам в установленные возрастные периоды назначают анализ крови на простатспецифический антиген — ПСА.

С 25 лет раз в десять лет предусмотрен скрининг на антитела к вирусу гепатита С. Положительный результат этого анализа требует уточнения и сам по себе ещё не означает установленного диагноза.

Таким образом, диспансеризация — не одинаковый для всех набор процедур. Какие обследования необходимо пройти в текущем году, подскажут в поликлинике.

Не пропустить важное

Отдельная задача диспансеризации — раннее выявление онкологических заболеваний. Для этого в программу включены скрининги: исследования, которые проводят в определённом возрасте, даже если у человека нет жалоб.

Так, женщинам от 40 до 75 лет включительно маммографию выполняют раз в два года. Цитологическое исследование мазка с шейки матки предусмотрено с 18 до 64 лет включительно раз в три года. Мужчинам анализ крови на ПСА назначают в 45, 50, 55, 60 и 64 года.

Для выявления признаков заболеваний кишечника проводят исследование кала на скрытую кровь: с 40 до 64 лет включительно — раз в два года, с 65 до 75 лет включительно — ежегодно. Если результаты вызывают подозрения, пациента направляют на дальнейшее обследование.

Соблюдение сроков помогает не упустить изменения, которые ещё не проявились симптомами. При этом отклонение в скрининговом исследовании не равнозначно онкологическому диагнозу: оно означает, что ситуацию нужно уточнить.

По итогам первого этапа терапевт оценивает результаты и определяет дальнейшие действия. При выявлении отклонений пациента могут направить на второй этап — дополнительные исследования и консультации специалистов. Их перечень зависит от конкретных показаний, а не назначается всем одинаково.

«Направление на дообследование — это ещё не диагноз. Это повод уточнить состояние здоровья, разобраться в выявленных изменениях и определить дальнейшие действия», — подчёркивает Елена Малыгина.

Не менее важно после обследований обсудить результаты с терапевтом. Врач объяснит показатели, даст рекомендации, при необходимости назначит лечение или организует диспансерное наблюдение. Сами по себе сданные анализы не заменяют этого разговора.

Если страшно идти к врачу

Иногда за откладыванием визита стоит не нехватка времени, а страх: вдруг найдут серьёзное заболевание, назначат неприятную процедуру или зададут вопрос, на который трудно ответить. В такой ситуации полезно заранее подготовиться к приёму — записать жалобы и вопросы, чтобы не растеряться в кабинете. О своём волнении можно прямо сказать врачу.

«Попробуйте воспринимать визит не как ожидание приговора, а как возможность получить информацию о своём здоровье. Врач — ваш партнёр, и его задача — помочь разобраться в ситуации», — советует Елена Малыгина.

Снизить напряжение во время ожидания могут помочь спокойное дыхание и переключение внимания на окружающую обстановку. Например, можно почувствовать опору стоп на полу, прислушаться к нейтральным звукам, рассмотреть предметы вокруг. Не нужно требовать от себя полного спокойствия — важно, чтобы тревога не становилась причиной бесконечно откладывать заботу о себе.

Чтобы пройти диспансеризацию, необходимо обратиться в поликлинику по месту прикрепления. При записи стоит уточнить порядок обследования и подготовку к исследованиям. С собой понадобятся паспорт и полис ОМС.

«Диспансеризация — не формальность. Это возможность вовремя заметить проблему, оценить риски и понять, как сохранить здоровье. Не стоит ждать, пока появится боль, чтобы уделить себе внимание», — заключает Елена Малыгина.

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