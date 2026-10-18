10 беспилотников нейтрализовали в небе над Псковской областью

10 беспилотников противника нейтрализовали в небе над Псковской областью минувшей ночью. Об этом сообщил губернатор Михаил Ведерников в своём канале в MAX.

«Будьте внимательны и осторожны, не приближайтесь к обломкам», – призвал глава региона.

При падении БПЛА или обнаружении его фрагментов на земле сразу звоните максимально подробную информацию по телефону 112 или (8 8112) 72-52-00.