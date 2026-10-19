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Общество

Скончалась судья Псковского районного суда Екатерина Хатулева

19 октября 2026 года, 15:40

На 43-м году жизни умерла судья Псковского районного суда Екатерина Хатулева. О её кончине сообщили в пресс-службе судов Псковской области.

Скончалась судья Псковского районного суда Екатерина Хатулева

Фото предоставлено пресс-службой судов Псковской области

Екатерина Хатулева появилась на свет 20 октября 1982 года в Пскове. В 2004-м она завершила обучение в Санкт-Петербургском университете МВД России. С 2016 года трудилась мировым судьёй судебного участка № 38 в Пскове, а в сентябре 2020-го указом президента России была назначена на должность судьи Псковского районного суда.

Судейское сообщество региона принесло соболезнования родным и близким Екатерины Хатулевой.

Церемония прощания пройдёт 20 октября в 10:30 в храме Веры, Надежды, Любови и Софии по адресу: Псков, Ленинградское шоссе, 24в/1.

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