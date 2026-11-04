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Общество / Здоровье

Когда кашель – сигнал

Что важно знать о раке лёгкого и его профилактике

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Ольга Нефёдова
4 ноября 2026 года, 08:34
Фото: Андрей Степанов
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Длительный кашель, одышка и необъяснимая потеря веса – симптомы, которые не стоит списывать на возраст, усталость или стаж курения. Они могут сопровождать разные заболевания, в том числе рак лёгкого. При этом на ранних стадиях болезнь не всегда даёт о себе знать. О факторах риска, тревожных признаках и обследованиях рассказала Елена Малыгина, специалист Центра общественного здоровья и медицинской профилактики Псковской области.

Опасный дым: что повышает риск рака лёгкого

Главный фактор риска развития рака лёгкого – курение. Значение имеют и его продолжительность, и количество сигарет: чем дольше человек курит и чем больше табачного дыма вдыхает, тем выше вероятность заболевания. Но отсутствие этой привычки не означает полной защиты. Пассивное курение тоже представляет опасность: вместе с дымом в дыхательные пути попадают канцерогенные вещества.

«Важно помнить не только о собственном здоровье, но и о людях рядом. Если человек не курит сам, но постоянно вдыхает табачный дым, он тоже подвергается его воздействию. Особенно важно ограждать от дыма детей, беременных женщин и людей с хроническими заболеваниями органов дыхания», — отмечает Елена Малыгина.

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Отдельный вопрос – электронные сигареты. Их аэрозоль может содержать вещества, повреждающие клетки, в том числе соединения металлов и продукты нагревания компонентов жидкости. При этом вопрос о долгосрочном риске рака лёгкого у пользователей вейпов продолжает изучаться: представлять такую связь как окончательно установленную было бы некорректно.

К другим факторам риска относятся загрязнение воздуха, воздействие радона, а также профессиональный контакт с асбестом, мышьяком, хромом, кадмием и никелем. Значение имеют хронические заболевания органов дыхания и семейный анамнез — случаи рака лёгкого у родственников. Поэтому при обращении к врачу важно рассказать не только о жалобах, но и об условиях работы, курении и заболеваниях в семье.

Тревожные признаки: когда нельзя отклдывать визит к врачу

Одним из поводов для обследования становится кашель, который долго не проходит, усиливается или меняет привычный характер. Так называемый кашель курильщика – не безобидная особенность организма: он может свидетельствовать о постоянном раздражении и повреждении дыхательных путей.

«Не нужно привыкать к кашлю и объяснять его только курением. Если он сохраняется, нарастает или сопровождается другими жалобами, стоит обратиться к врачу. Особенно насторожить должны кровь в мокроте, одышка, боль в грудной клетке и необъяснимая потеря веса», – поясняет специалист.

Когда кашель – сигнал

фото Псковской правды

Внимания также требуют повторяющиеся или затяжные бронхиты и пневмонии, осиплость голоса, длительное повышение температуры, выраженная слабость и снижение аппетита. Однако ни один из этих признаков сам по себе не подтверждает онкологическое заболевание. Установить причину жалоб можно только после обследования.

Сложность в том, что на ранней стадии рак лёгкого может не вызывать заметных симптомов. Поэтому отсутствие кашля или боли не заменяет оценки индивидуального риска.

Обследование и профилактика: как действовать заранее 

Для раннего выявления рака лёгкого у людей с повышенным риском применяют низкодозную компьютерную томографию. Это скрининговое исследование – обследование людей, у которых ещё нет симптомов заболевания. Проходить его всем подряд не требуется: необходимость и сроки нужно обсудить с врачом с учётом возраста, стажа курения и других обстоятельств.

Если жалобы уже появились, речь идёт не о профилактическом скрининге, а о выяснении их причины. В зависимости от ситуации могут понадобиться компьютерная томография, бронхоскопия и другие исследования. Важную роль в подтверждении диагноза играет биопсия – получение образца ткани для изучения.

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«Не занимайтесь самодиагностикой и не выбирайте обследования самостоятельно. Начните с обращения к врачу: он оценит симптомы и факторы риска, определит, какие исследования нужны именно вам», – советует Елена Малыгина.

Основа профилактики – отказ от курения и защита от табачного дыма. При работе с опасными веществами необходимо соблюдать требования безопасности. Важно также наблюдаться по поводу хронических заболеваний органов дыхания, поддерживать физическую активность и придерживаться сбалансированного питания. Эти меры помогают заботиться о здоровье, но не отменяют обращения за медицинской помощью при появлении тревожных признаков.

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