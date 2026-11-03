Капремонт трёх корпусов завершили в ПИЛГ

Губернатор Михаил Ведерников в ходе рабочего выезда в Псков 2 ноября осмотрел ход и результаты капитального ремонта Псковской инженерно-лингвистической гимназии (ПИЛГ), пишет ПАИ.

На сегодняшний день капремонт завершён в трёх корпусах здания. Специалисты восстановили кровлю, выполнили перепланировку помещений – демонтировали старые перегородки и возвели новые, а также провели отделочные работы: заменили напольные покрытия, оштукатурили и покрасили стены, установили подвесные потолки и двери.

Кроме того, капитально отремонтировали санузлы с заменой сантехники, пищеблок, спортзал и медкабинет. Специалисты обновили системы отопления, канализации, холодного и горячего водо- и электроснабжения (установили новые светильники). В гимназии также наладили пожарную сигнализацию и подключили интернет.

Работы в четвёртом корпусе ещё продолжаются. Демонтаж старых гипсокартонных перегородок завершён, идёт ремонт систем электроснабжения и теплоснабжения, а также замена кровельного покрытия.