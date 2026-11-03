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Общество

Капремонт трёх корпусов завершили в ПИЛГ

3 ноября 2026 года, 09:33

Губернатор Михаил Ведерников в ходе рабочего выезда в Псков 2 ноября осмотрел ход и результаты капитального ремонта Псковской инженерно-лингвистической гимназии (ПИЛГ), пишет ПАИ.

Капремонт трёх корпусов завершили в ПИЛГ

Фото: ПАИ

На сегодняшний день капремонт завершён в трёх корпусах здания. Специалисты восстановили кровлю, выполнили перепланировку помещений – демонтировали старые перегородки и возвели новые, а также провели отделочные работы: заменили напольные покрытия, оштукатурили и покрасили стены, установили подвесные потолки и двери.

Кроме того, капитально отремонтировали санузлы с заменой сантехники, пищеблок, спортзал и медкабинет. Специалисты обновили системы отопления, канализации, холодного и горячего водо- и электроснабжения (установили новые светильники). В гимназии также наладили пожарную сигнализацию и подключили интернет.

Работы в четвёртом корпусе ещё продолжаются. Демонтаж старых гипсокартонных перегородок завершён, идёт ремонт систем электроснабжения и теплоснабжения, а также замена кровельного покрытия.

Капремонт трёх корпусов завершили в ПИЛГ

Фото: ПАИ

Капремонт проводится в рамках президентского нацпроекта «Молодёжь и дети».

«Условия созданы очень хорошие. Дети могут заниматься и спортом, и информатикой, и группы продлённого дня тоже будут. Питание три раза в день: завтрак, обед и полдник. Еду будут привозить. Группа продлённого дня будет работать до шести вечера», — рассказала о корпусе для первоклассников директор гимназии Татьяна Светенко. Детей ждут уже в четверг.

Капремонт трёх корпусов завершили в ПИЛГ

Фото: ПАИ

Министр образования Псковской области Александр Сорокин обратил внимание, что у каждого класса есть своя раздевалка и рекреация, куда планируют закупить мягкую мебель.

Глава региона в ходе посещения учебного заведения пообщался с преподавателями и узнал их мнение о проделанном ремонте. Все учителя остались довольны выполненными работами.

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