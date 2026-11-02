Приём заявок на премию «Безграничные возможности» продлится до 30 ноября

До 30 ноября 2026 года продлится приём заявок на Всероссийский конкурс-премию «Безграничные возможности», посвящённый развитию инклюзии. Конкурс соберёт личные истории, проекты и практики, которые помогают людям с инвалидностью полноценно участвовать в жизни общества, сообщили организаторы премии.

Участниками могут стать совершеннолетние граждане, семьи, команды, НКО, представители бизнеса, учреждения образования, культуры и здравоохранения, ИП и самозанятые. К участию приглашают и региональные, муниципальные команды, которые создают среду равных возможностей.

Заявку можно подать самостоятельно. Выдвинуть кандидата с его согласия вправе также родственники, организация, профессиональное сообщество или коллектив. Одна история или проект допускаются только в одной номинации.

Всего предусмотрено 12 номинаций, разделённых на два трека — «Люди без границ» и «Норма жизни». Первый посвящён личным историям, второй — проектам и практикам в сфере инклюзии.

В треке «Люди без границ» шесть номинаций. «Свой путь» — истории о достижениях в карьере, спорте, науке и образовании; «Открывая возможности» — о развитии собственного дела и социальных инициатив; «Счастье быть вместе» — о семье, любви и поддержке близких.

Журналисты, блогеры, редакции и авторы, освещающие инклюзию, представят работы в номинации «Голос перемен / Язык равенства». Истории путешествий и новых маршрутов войдут в номинацию «Навстречу миру», а «Мечта без границ» соберёт рассказы о мечте, которую можно осуществить при поддержке других людей.

Трек «Норма жизни» включает «Открытую команду» — для практик инклюзивного трудоустройства, «Культуру без границ» — для доступных культурных проектов, «Образование для каждого» — для инициатив в сфере инклюзивного обучения. Цифровые и инженерные разработки представят в номинации «Технологии возможностей», проекты с участием животных — в «Нужны друг другу». Комплексные региональные и муниципальные практики рассмотрят в номинации «Территория равных возможностей».

Для участия нужно заполнить анкету и направить заявку через платформу «Добро.рф» до 30 ноября 2026 года. Историю излагают в текстовом формате, при наличии её можно дополнить фотографиями и видео. Информация о конкурсе и форма подачи заявки размещены на официальном сайте премии.

Региональный отбор пройдёт с 1 по 20 декабря 2026 года. Заявки рассмотрят эксперты, не менее половины которых — люди с инвалидностью. Федеральный этап запланирован на 10 января — 10 февраля 2027 года. По итогам отбора определят 39 финалистов.

Финал и торжественная церемония награждения состоятся в Москве 21–22 апреля 2027 года. Для номинации «Мечта без границ» предусмотрен отдельный порядок: победителя выберут открытым голосованием на платформе «Добро.рф». Как уточняется на сайте конкурса, эксперты отберут трёх финалистов этой номинации, а народное голосование пройдёт с 15 марта по 2 апреля 2027 года.