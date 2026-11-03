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Общество

Судно за 1,2 млн рублей изъяли у бывшего начальника УГХ Пскова Александра Грацкого

3 ноября 2026 года, 13:00

Псковский городской суд рассмотрел гражданское дело по иску прокурора города Пскова к бывшему начальнику УГХ администрации Пскова Александру Грацкому и Сухорукову об обращении в доход государства имущества. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе судов Псковской области.

Судно за 1,2 млн рублей изъяли у бывшего начальника УГХ Пскова Александра Грацкого

Фото: pxhere.com

31 июля 2023 года Сухоруковым в качестве покупателя заключил договор купли-продажи моторного судна стоимостью 1,23 млн рублей. Моторное судно в действительности купил Грацкий, который занимал должность начальника УГХ Администрации Пскова. На Сухорукова его оформили, чтобы скрыть реальное имущественное положения и не декларировать судно.

Подтверждённые доходы Грацкого и его жены не позволяли приобрести моторное судно, оно не имеет подтвержденного источника дохода. В связи с этим на основании положений ст. 235 ГК РФ, части 2 статьи 17 Федерального закона от 03.12.2012 № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам» суд решил обратить судно в доход государства.

Бывший начальник управления городского хозяйства администрации Пскова Александр Грацкий получил 11 лет строгого режима за взятку в особо крупном размере.

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