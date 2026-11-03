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Общество

Псковский невролог назвала признаки инсульта

3 ноября 2026 года, 17:00

Врач-невролог Псковской областной клинической больницы Мария Степанищева в эфире программы «Анамнез» на радиостанции «Серебряный дождь» объяснила, как распознать инсульт и что предпринять до приезда медиков.

Псковский невролог назвала признаки инсульта

Фото: pxhere.com

Специалист рекомендовала простой тест: попросить человека назвать свои данные, улыбнуться и поднять обе руки и ноги. При инсульте речь нарушается, один уголок рта опускается, а конечности слабеют с одной стороны. «Некоторые родственники путают возникновение инсульта у своих близких с тем, что он пьяный», — предупредила Мария Степанищева.

При кровоизлиянии, отметила она, у пациента возникает невыносимая головная боль. «Некоторые рассказывают о том, что в тот момент, когда у меня заболела голова, как будто кто-то меня ударил ножом, топором, кирпичом», — привела пример невролог. Обычная головная боль, например при мигрени, признаком инсульта при этом не является.

Если рядом оказался пострадавший, главное — не паниковать. Нужно зафиксировать время появления симптомов, измерить давление и при показателях выше 140 на 90 дать гипотензивный препарат, если он есть дома, а затем сразу вызвать скорую. Давать таблетки человеку без сознания или с нарушением глотания нельзя.

Особое внимание Мария Степанищева уделила «золотому часу» — терапевтическому окну. «В наших клинических рекомендациях терапевтическое окно состоит из 4,5 часов. В этот промежуток времени у нас есть возможность, если у пациента нет противопоказаний, ввести препарат, который способен уничтожить тромбы», — пояснила она.

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