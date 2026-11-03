Как удалённо помогать родителям с ЖКХ, рассказали псковичам

Приложение «Госуслуги Дом» позволяет управлять квартирой сообща, а также помогать пожилым родителям, которым неудобно осваивать новые технологии или не хочется лишний раз беспокоить детей.
Приложение «Госуслуги Дом» позволяет управлять квартирой сообща, а также помогать пожилым родителям, которым неудобно осваивать новые технологии или не хочется лишний раз беспокоить детей.
Гостевой доступ делает такую заботу проще. Собственник сам определяет, кому и на какой срок предоставить доступ. Гость может решать основные бытовые задачи, но не вправе принимать ключевые решения от имени владельца.
Гостю доступны:
Гость не может:
Доступ выдаётся только через приложение и только пользователям с подтверждённой учётной записью на портале «Госуслуги». Собственник может отозвать доступ в любой момент, а гость отказаться от него самостоятельно.
Чтобы воспользоваться гостевым доступом, необходимо установить «Госуслуги Дом» и авторизоваться через подтверждённую учётную запись Госуслуг.
Приложение нужно установить или войдите в него, если оно уже ранее использовалось. Доступ появится только у зарегистрированных потребителей.
На главной странице приложения откройте раздел «Гостевой доступ» – попросите родственника указать ваш номер телефона и подтвердить предоставление доступа.
Объект недвижимости с пометкой «Гостевой доступ» автоматически появится в приложении у гостя.
Теперь можно удалённо помогать родителям передавать показания, оплачивать квитанции и направлять заявки в УО. Скачать «Госуслуги Дом» можно по ссылке и помогайте близким решать вопросы по дому.