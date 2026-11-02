В Псковской области назвали площадки для «Большого этнографического диктанта»

В Псковской области утвердили адреса XI Международной просветительской акции «Большой этнографический диктант». Об этом пишет ПАИ со ссылкой на организаторов. В этом году акция пройдёт только очно с 3 по 12 ноября.

В Пскове будут работать четыре площадки. В историко-краеведческой библиотеке имени И. И. Василёва диктант можно написать 3 ноября с 10:00 до 18:00 и с 6 по 12 ноября в те же часы. Музейный комплекс «Палаты у Сокольей башни» примет участников 4, 5 и 6 ноября с 12:00 до 15:00. Псковская областная универсальная научная библиотека имени В. Я. Курбатова проведёт акцию в актовом зале 5 ноября с 12:00 до 14:00, Псковский городской молодёжный центр — 10 ноября в 18:00.

Жители Великих Лук смогут присоединиться к диктанту в Великолукской городской библиотеке имени М. И. Семевского. Торжественное открытие здесь состоится 3 ноября в 14:00. Написать диктант в читальном зале можно в любое время до завершения акции 12 ноября.

К акции присоединились учреждения культуры и образования по всей области: Музей истории города Печоры, Бежаницкий районный центр культуры, Переслегинский дом культуры, Гдовская районная библиотека имени Л. И. Малякова, Дедовичская центральная районная библиотека имени И. В. Виноградова, Дновская районная библиотека и Красногородская центральная библиотека. Диктант также пройдёт в Центральной районной библиотеке Куньинского района, Локнянской центральной районной библиотеке, гимназии в Невеле, Новоржевском районном культурно-спортивном комплексе, Новосокольнической центральной районной библиотеке и школе в Новосокольниках.

Площадками станут и Опочецкий районный центр культуры, Островская центральная районная библиотека и центр культуры «Юбилейный» в Острове, Палкинская центральная районная библиотека, Печорская лингвистическая гимназия, Плюсская районная центральная библиотека и Порховская районная центральная библиотека.

Акцию проведут в Пустошкинском районном центре культуры, Пушкиногорской средней общеобразовательной школе имени А. С. Пушкина, Центральной районной библиотеке в Пыталово, Идрицкой и Стругокрасненской средних общеобразовательных школах, Усвятском районном центре культуры, а также в Писковской средней общеобразовательной школе.

Особенность этого года — десять видеовопросов: пять озвучат участники СВО (при содействии Министерства обороны России), ещё пять — представители народов России.