ЖКХ, медведи и туризм

29 октября депутаты Заксобрания второй раз за месяц встретились в Большом зале Дома Советов, чтобы провести третью в новом созыве сессию. Народные избранники приняли новую налоговую льготу, призванную облегчить закупку квартир для детей-сирот, проголосовали за законы о поддержке студенческих отрядов и об изменении порядка выдачи охотничьих разрешений, а также обратились в Госдуму с просьбой включить наш регион в эксперимент по регулированию работы гостевых домов. Подробности – в репортаже «Псковской правды».

Отнять и поделить?

Первая сессия нового созыва псковского ЗакСа была установочной, вторая – внеочередной, и вот наконец на третьей нашлось место для традиционных «пятиминуток гнева»: выступлений лидеров фракций по наболевшим у них вопросам. Лидер реготделения «Справедливой России» Наталья Тудакова в качестве темы выступления выбрала информацию о том, что региональное министерство тарифов обратилось в антимонопольную службу с просьбой согласовать повышение тарифов на ЖКХ в среднем на 25% в 2027 году. «Мы не можем молчать, когда такой удар нависает над нашими кошельками», – заявила депутат. Она отметила, что в октябре этого года цифры уже выросли более чем на 9%, при этом износ сетей ЖКХ в Псковской области составляет в среднем 70-80%, хотя деньги на ремонт собираются регулярно. Правда, масштабы «удара по кошелькам» народная избранница почему-то посчитала странно: как четверть от всего среднего дохода псковича. Тем самым заронив зерно сомнения в правильности и других названных ею цифр. Так или иначе, но представительница «Справедливой России» озвучила предложения партии в этой сфере: провести аудит системы ЖКХ, ограничить максимальные траты семей на коммунальные услуги до 15% от их совокупного дохода, а также усилить общественный и государственный надзор за деятельностью контор в сфере тарифной политики.



Эстафету подхватил координатор регионального отделения ЛДПР Антон Минаков. Жириновцу, кажется, было досадно, что не он первым поднял такую перспективную с точки зрения политических дивидендов тему. Депутат напомнил, что ЛДПР уже не раз выходила с инициативой вернуть сферу ЖКХ под полный контроль государства. И он также призвал провести детальную проверку обоснования тарифов. На этом фоне традиционно контрастно выглядело выступление депутата от КПРФ Дмитрия Михайлова: судя по всему, коммунист и сам это понял, но не мог остановиться и отойти от заранее спланированного сценария, так что вместо нового спича на тему ЖКХ… поздравил коллег со 108-летием комсомола, выразив уверенность, что «мы возродим эту организацию». Впрочем, затем Михайлов озвучил позицию партии относительно проекта федерального бюджета. Если вкратце, то главный финансовый документ страны представителям КПРФ традиционно не нравится. Коммунисты предлагают увеличить доходы бюджета за счет повышения налогов для сверхбогатых, а также национализации стратегических предприятий.

Без популизма

Подвел итоги дискуссии спикер заксобрания Борис Елкин. «Я бы не стал здесь заниматься популизмом и детально разобрался, как создается тариф, что в него входит», – обратился он к коллегам. И напомнил: «Наша общая задача – чтобы муниципальные предприятия ЖКХ существовали и поддерживали коммунальную систему нашего региона». Кроме того, добавил председатель регионального парламента, «ни для кого не секрет, и мы это не раз отмечали и слышали из уст нашего губернатора, какая действительно беспрецедентная поддержка нашему региону идет в части ЖКХ, какие сети у нас меняются, как многое меняется: в этом году в докладе министра о состоянии ЖКХ он отметил Псковскую область и ту же самую псковскую теплоэнергетику».



«Это тоже важные моменты, которые надо отмечать, а не говорить о том, что у нас просто растет тариф от тех нормативов, которые должны быть. Понятное дело, что у нас непростая ситуация, поэтому мы должны совместно в этом разбираться, но и сделать так, чтобы до потребителя, конечно, доходило тепло, вода и электричество. Поэтому я думаю, что мы это отдельно обсудим обязательно», – подчеркнул Борис Елкин. Кстати, в повестке дня сессии значилась еще одна «коммунальная тема»: «парламентский час», посвященный готовности Псковской области к отопительному сезону. Однако по предложению председателя профильного комитета заксобрания Дмитрия Быстрова его перенесли на ноябрьскую сессию. Наконец, перед тем как приступить к рассмотрению основной повестки дня, депутаты передали мандат, ставший вакантным после делегирования Натальи Мельниковой в Совет Федерации РФ, терапевту Дедовичской районной больницы Павлу Лукину, баллотировавшемуся по списку «Единой России».

В порядке эксперимента



В рамках основной повестки дня депутаты приняли закон о государственной поддержке студенческих отрядов. Этот документ в том числе наделяет губернатора правом учредить переходящее знамя «Лучший студенческий отряд Псковской области»: ранее Михаил Ведерников анонсировал такую инициативу на встрече с командиром Центрального штаба Молодежной общероссийской общественной организации «Российские Студенческие Отряды» Ярославом Зубащенко. Награда будет ежегодно вручаться победителю конкурса, организованного региональным министерством молодежной политики. Затем парламентарии изменили правила выдачи разрешений на охоту на копытных животных и медведей. Поправки касаются охотников, которым не удалось добыть зверя в установленный срок: теперь им можно будет получить еще одно разрешение на этот же вид в том же сезоне. Учитывая, что российские СМИ в последнее время пестрят новостями о появлении медведей вблизи жилья и даже об их нападениях на людей, инициативу нельзя не признать актуальной.



Еще один закон, принятый на сессии 29 октября, был внесен прокуратурой Псковской области и призван упростить обеспечение квартирами детей-сирот. По новым правилам, чтобы получить налоговую льготу, продавцу не придется ждать пять лет после покупки жилья. Это позволит мотивировать собственников, готовых продавать жилье муниципалитетам, в которых мало или нет новостроек, а обеспечивать детей-сирот жильем надо. В силу закон вступит с 1 января 2027 года. Также депутаты по инициативе губернатора Михаила Ведерникова направят в Госдуму РФ обращение с просьбой включить Псковскую область в перечень регионов-участников всероссийского эксперимента по созданию специального правового регулирования деятельности гостевых домов. Сегодня в регионе насчитывается без малого сто таких объектов, но их работа не регулируется едиными стандартами. А в регионах-участниках эксперимента будет введена обязательная классификация гостевых домов по аналогии с отелями. Это позволит установить единый стандарт качества и сделает Псковскую область еще более привлекательной для туристов. А еще – у региона появится возможность претендовать на дополнительные федеральные субсидии на развитие туристической отрасли.